Pass sanitaire : comment fonctionnera-t-il ?

Le pass sanitaire arrive le 9 juin prochain, mais comment fonctionnera-t-il exactement et à quoi s’attendre au niveau européen, mondial ?

À partir du 9 juin prochain, la France entame la troisième partie de son déconfinement. Pour l’occasion, le pass sanitaire entrera en vigueur. L’occasion pour nous de revenir sur le fameux pass sanitaire. Ce dernier se présente sous la forme d’un QR Code. Celui-ci sera disponible sur l’application TousAntiCovid. Il s’obtiendra à la suite d’un test PCR / antigénique négatif mais également, à la suite de la vaccination. « Le 29 mai, l’Assurance maladie mettra à disposition de tous les vaccinés leur certificat de vaccination, sous forme d’un QR code. Ils pourront le télécharger sur attestation-vaccin.ameli.fr ou appeler leur caisse d’assurance maladie », a d’ailleurs confirmé Cédric O.

Sont concernés les vaccins AstraZeneca, Jansen, Pfizer-BioNtech et Moderna, une liste non-exhaustive qui est amenée à évoluer au fil des semaines, des mois. Un pass sanitaire qui sera obligatoire pour participer à un concert, à une pièce de théâtre, pour se rendre à un salon, dans une foire ou encore à un festival ou une rencontre sportive. Concernant l’Union européenne, le pass sanitaire doit entrer en vigueur à partir du 1er juillet prochain. Il permettra à l’ensemble des voyageurs de circuler sans quarantaine. Des négociations ont également lieu avec Londres, Washington ou encore Berne, pour une reconnaissance internationale.

Enfin, rappelons que le pass sanitaire ne sera pas demandé au restaurant, en salle de sport ou à l’hôtel. Cela sera d’ailleurs illégal et des plaintes pourront être déposées si, d’aventure, on venait à vous le demander. Dans ces lieux, ce sera le carnet numérique qui sera mis en place, afin de prévenir une personne qu’un malade s’est rendu sur place, à peu près au même moment. Un outil qui sera lui aussi disponible, à partir du 9 juin prochain, dans l’application TousAntiCovid. En France, la situation sanitaire s’améliore très clairement, avec près de 24 millions de personnes vaccinées et une chute des cas positifs quotidiens confirmés.