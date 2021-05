McFly et Carlito : leur vidéo avec Macron fait le buzz

La fameuse vidéo McFly et Carlito, avec le président Macron, a été tournée. Une scène qui a suscité le buzz sur les réseaux sociaux.

Promesse tenue pour Emmanuel Macron, qui a donc bel et bien tourné sa vidéo avec les YouTubeurs McFly et Carlito. Un concours d’anecdotes avec « le directeur de la Gaule » organisé après que les deux hommes aient accepté de tourner une vidéo en musique, rappelant les gestes barrières. Une vidéo longue de 36 minutes, au cours de laquelle Emmanuel Macron a accepté de se livrer à de véritables et de fausses anecdotes. Le gagnant du jeu doit alors se plier à un gage. Emmanuel Macron lui, en cas de défaite, doit poser un petit cadre avec la photo des deux youtubeurs au cours d’une allocution. De leur côté, les deux hommes devront monter dans un avion de la patrouille de France !

Tout commence ainsi avec une première anecdote au cours de laquelle Macron affirme gérer la carrière de Kylian Mbappé. Selon ses sources, ce dernier signera à l’OM l’été prochain. Un anecdote que McFly et Carlito affirment être fausse. Or, le président de la République sort son téléphone et appelle directement l’avant-centre. « Impossible ! Impossible d’aller à Marseille, ce n’est pas dans notre ADN ça » lance-t-il alors, confirmant les dires des YouTubeurs. On apprendra toutefois que Macron a réellement mis quelques béquilles à Steve Mandanda lors d’un entraînement et qu’il a joué dans une série de Nollywood, le Hollywood nigérian.

Le concours se termine sur un concert surprise du groupe Ultra Vomit, qui viendra reprendre la Marseillaise puis Une souris verte. Un concours qui a suscité le buzz sur les réseaux sociaux, avec une vidéo placée en tête des vidéos du moment. « Merci. Vous aviez déjà fait l’année dernière un super truc pour l’hôpital, là pour les gestes barrière. » a terminé le président, visiblement heureux d’avoir pu participer à ce drôle de moment. Le résultat lui ? La partie se termine par un ex aequo. Nous devrions donc voir Emmanuel Macron arborer un cadre McFly et Carlito au cours des prochains mois, pour une allocution forcément très attendue.