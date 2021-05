Aldi dévoile son BigMac et ses propres nuggets !

Aldi annonce vouloir concurrencer McDonald’s et dévoile son propre hamburger ainsi que ses propres McNuggets ! De quoi faire peur au géant du fast-food ?

Aldi, bien décidée à concurrencer McDonald’s. En effet, le spécialiste du hard discount a confirmé qu’il allait bientôt lancer son propre burger ainsi que ses nuggets, directement inspirés de chez McDo. Une annonce surprenante, qui s’explique assez facilement cependant. En effet, l’entreprise a pensé à tout pour faire le buzz. Ainsi afin de se placer sur le marché du burger et susciter l’intérêt, vous n’aurez qu’à débourser 2 euros environ pour vos frites et près de 3 à 4 euros pour le burger. Un prix inférieur ou plus ou moins égal à ce qui se fait chez McDonald’s, qui pourrait attirer de nombreux consommateurs soucieux de tester la qualité, car oui, Aldi vend d’excellents produits, et ce, malgré les critiques qui fusent à son encontre.

On se souvient par exemple que l’entreprise a remporté le concours des meilleurs Whiskys ou Gin proposés à la vente, et ce, à des prix abordables. Preuve une fois de plus que le hard discount fonctionne bien en ce moment. Lidl semble toutefois tenir la corde. L’entreprise, elle aussi d’origine allemande, a plusieurs fois provoqué le buzz en mettant en vente des reproductions cookéo ou encore une ligne de vêtements voire même des consoles de jeux. Reste à savoir si le goût des burgers et nuggets Aldi seront au rendez-vous. Pour beaucoup, les recettes McDonald’s sont tout simplement inimitables !

Pour donner toujours plus l’impression d’être au McDonald’s, Aldi a également travaillé autour d’un packaging bien connu, afin de donner l’impression d’être véritablement au restaurant. Bref, tout a été mis en place par la chaîne fondée par Anna Albrecht afin de satisfaire la clientèle et s’imposer comme un élément perturbateur du marché. Est-ce que cela fonctionnera ? Les burgers et l’ensemble des produits présentés débarqueront dans les étales, dès le 24 mai prochain. Une date qui devrait servir de juge de paix.