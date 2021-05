Covid-19 : les chiffres continuent de chuter !

En France, la situation sanitaire s’améliore considérablement. De fait, certaines mesures supplémentaires pourraient être rapidement annoncées.

En France, les chiffres liés au covid-19 sont plutôt bons. En effet, le nombre de contaminations, par jour, chute de manière assez rapide alors que le nombre de vaccination, lui, est en constante hausse. À ce stade, près de 20.5 millions de personnes ont d’ores et déjà reçu leur première injection, avec un objectif à 30 millions pour le 15 juin prochain. Afin d’y arriver, l’exécutif a d’ailleurs ouvert la vaccination à tous, même si les 18-49 ans ne figurent pas sur la liste des prioritaires. Cela pourrait toutefois évoluer, plus rapidement que ce qui était prévu. Entre temps, le pays va rouvrir ses portes. En effet, dès demain, mercredi, les terrasses, musées etc vont pouvoir accueillir du monde et ce, pour le plus grand plaisir des citoyens.

Une nouvelle étape aura lieu le 9 juin prochain, avec la réouverture d’un grand nombre de lieux, à plus forte densité cependant. D’ici là beaucoup de choses pourraient évoluer, dans le bon, comme dans le mauvais sens. Le masque par exemple, pourrait être mis de côté en extérieur ! Interrogé sur BFM TV, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s’est notamment confié sur le sujet. « Quand vous êtes dehors, dans le centre d’une grande ville, avec plein de boutiques, vous allez faire la queue dehors, vous allez manger, vous allez croiser des gens etc. Là, tant qu’on n’a pas un niveau de couverture vaccinale adéquate, il paraît plus prudent de maintenir l’obligation de port du masque », a-t-il ainsi expliqué, avant de nuancer son propos.

« Si vous êtes seul ou quelques-uns dans un très grand espace, très aéré comme une plage, une montagne, une forêt, un parc, une rue déserte, là on doit pouvoir être rapidement amené à revenir » sur cette obligation. Tout n’est pas encore gagné donc, mais la situation est sensiblement en train de s’améliorer et cela se ressent dans les annonces effectuées. Les prochains mois seront décisifs, d’autant que SANOFI vient d’annoncer l’arrivée de son vaccin et que les grands laboratoires travaillent déjà sur des vaccins contre les variants pouvant venir impacter les travaux d’ores et déjà réalisés, menés à leur terme.