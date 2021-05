Loto : il gagne un million après avoir joué 2.50eu

En France, un individu a joué 2.50 euros au loto et vient de remporter la modique somme d’un million. Suffisant pour changer une vie.

Les Français, chanceux au tirage ? C’est en tout cas ce que laisse penser cette récente annonce. En effet, La Française des Jeux vient de confirmer qu’en Bretagne, dans la commune de Guéméné-Penfo, entre Nantes et Rennes, une personne venait de remporter un million d’euros après une mise à 2 euros 50. En effet, cette personne a tout simplement remporté un code de My Million. Autant dire qu’elle devrait pleinement profiter de ce début de semaine et surtout, de la fin annoncée du confinement, à l’heure ou le pays rouvre ses portes

La grille, elle, a été validée le 9 avril dernier. Ce n’est que cette semaine que le vainqueur a décidé d’aller récupérer sa mise. Pour autant, son identité reste un petit mystère. « La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre. Tout le monde voulait savoir qui c’est. Mais voilà, on ne le sait pas. (…) L’anonymat du gagnant est assuré », confirment Laurence et Thierry, gérants du bar-tabac, interrogés. Dans tous les cas, ils se souviendront de cette folle histoire. Un gain qui, par la même occasion, devient le plus gros de leur établissement. On imagine d’ailleurs qu’il sera difficile à battre.

Décidément, cette année fait la part belle aux joueurs. Il y a quelques semaines, en Suisse, un individu a remporté les 210 millions d’euros de l’EuroMillions. L’heureux élu(e) avait donc décidé de cocher les numéros gagnants suivants : 6 12 22 29 33 ainsi que les étoiles (numéros complémentaires) 6 et 11. Ce sont 502 jackpots qui ont été gagnés depuis le mois de février 2004, dont 110 en France. Le Royaume-Uni (109) et l’Espagne (107) suivent derrière. Mais plus qu’une location, pour avoir une chance de gagner, il faut jouer ! Reste que les statistiques sont relativement faibles. Un coup de chance est toutefois vite arriver, ce qui pourrait chambouler toute votre existence.