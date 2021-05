Friends : un épisode spécial annoncé pour le 27 mai

Très attendu , l’épisode retour de Friends est prévu pour la fin mai. Retour sur une incroyable success story qui ne semble pas vouloir s’essoufler.

C’était attendu. Aujourd’hui, c’est chose faite. Du moins, presque ! En effet, l’épisode spécial de Friends va débarquer sur HBO dans les jours à venir, près de 17 ans après la fin du dernier épisode. La série avait, à l’époque, suscité un incroyable buzz et continue, aujourd’hui encore de fasciner les foules. Cette réunion était très attendue par les fans du show. Les acteurs en étaient d’ailleurs au fait et n’ont pas hésité à en jouer allant jusqu’à négocier leur retour pour 2.5 millions de dollars par personnes. Pour autant, l’information n’a pas encore été confirmée, ni même le nom du diffuseur français. Ce nouvel épisode se devait d’être diffusé l’an dernier, à la fin mai 2020 mais la crise sanitaire a tout chamboulé

Si les six comédiens sont bel et bien de retour, de nombreuses stars devraient passer. Justin Bieber, le chanteur canadien, de même que le groupe sud-coréen BTS pourraient être de la partie, de même que David Beckham et Lady Gaga ! L’épisode, intitulé « The one where they get back together » (celui où ils se retrouvent) a eu droit à son propre teaser. Une bande-annonce assez simple et rapide, dans laquelle nous pouvons voir les comédiens marcher, ensemble, de dos. Rien de transcendant donc, même si cela a suffi pour susciter l’attente et l’excitation.

Diffusée entre 1994 et 2004, Friends a marqué toute une génération de jeunes adultes. C’est en 2015 qu’elle s’est ouverte à une toute nouvelle génération de fans, en débarquant sur Netflix. Beaucoup prédisaient le déclin du show mais les chiffres eux, leur ont donné tort. Mieux encore, les droits ont été récupérés en 2019 par WanerMerdia pour 425 millions de dollars sur cinq années seulement. Depuis, le show est disponible sur HBO Max. Bref, la success story continue et ne semble pas prête de ralentir.