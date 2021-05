Déconfinement : découvrez les dernières annonces !

En France, le déconfinement se précise et le gouvernement a dévoilé ses nouvelles mesures concernant les bars, les cafés et les restaurants.

L’exécutif s’est enfin prononcé au sujet du plan de déconfinement du calendrier de réouverture pour l’ensemble des établissements concernés. Un plan bienvenu pour les cafés, bars, restaurants et commerces, qui vont pouvoir bénéficier d’une réelle visibilité et donc pouvoir mieux s’organiser. Concernant les cafés, bars et restaurants, tous pourront rouvrir le 19 mai prochain. Pour autant, les tablées ne pourront accueillir que six convives au maximum. Le 9 juin, les salles pourront rouvrir mais à 50% de leurs capacités. Une épine dans le pied quand on sait que 40% des établissements français disposent d’une terrasse et que la clientèle française représente l’immense majorité de la clientèle de la saison.

Concernant les magasins, la situation est plus ou moins similaire, ou des restrictions ont été imposées. Le 19 mai, ces derniers pourront rouvrir avec une jauge d’un client pour 8 mètres carrés et de un client pour 4 mètres carrés dès le 9 juin. Une jauge qui va totalement disparaître à la fin juin. Les clients pourront donc se masser comme avant ! Les salles de sport, piscines et autres, elles, vont devoir attendre un petit peu. En effet, ce n’est que le 9 juin qu’elles pourront rouvrir, à 50% de leur capacité. Le 30 juin, tout sera mis en place pour que les réouvertures soient effectives, complètement.

Enfin, concernant la culture, le 19 mai prochain, musées et monuments vont rouvrir. À partir de ce jour, ces derniers seront forcés de respecter une jauge de 8 mètres carrés, contre 4 à partir du 9 juin prochain. Il n’y aura plus aucune jauge à partir du 30 juin prochain. Pour les festivals, il y a une jauge de 4 mètres carrés par personne. Ces derniers rouvriront à partir du 30 juin prochain. De même, concernant le nombre de spectateurs, le gouvernement a fixé la barre à 35 puis 65%. Enfin, pour le sport, dès le 30 juin, tous les stades pourront rouvrir leurs portes.