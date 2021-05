Maroc : elle accouche de 9 enfants !

Une jeune malienne a accouché de neuf enfants alors qu’elle se trouvait dans un hôpital, au Maroc. Une situation rarissime !

Au Maroc, une jeune femme d’origine malienne, aurait accouché de neuf enfants ! En effet, selon l’exécutif malien, celle-ci ne s’attendait à avoir « que » sept bambins mais a eu la surprise d’en découvrir deux autres. Cinq filles et quatre garçons sont ainsi nés et tous se portent à merveille ! Pour autant, l’information elle, n’a pas encore été confirmée par les autorités marocaines, qui ne devraient toutefois pas manquer de le faire. En effet, après l’annonce de l’exécutif malien, survenue rapidement après la naissance, le porte-parole du ministère marocain de la Santé, Rachid Koudhari, a expliqué ne pas avoir eu connaissance d’un tel événement.

Pour autant, Halima Cissé, originaire de Tombouctou (nord) a bel et bien enfanté neuf bambins. Tout a débuté du côté de Bamako où elle est prise en charge. Les autorités décident finalement de la transférer au Maroc afin d’assurer un meilleur suivi de cette incroyable grossesse. Les experts eux, craignaient effectivement pour la vie de la jeune femme mais également pour la vie de ses futurs enfants. Pour autant, tout s’est bien déroulé et celle-ci a accouché par césarienne « de neuf nouveau-nés au lieu de sept annoncés par les résultats d’échographies faites au Mali comme au Maroc ».

Selon Fanta Siby, ministre malienne de la Santé, les enfants se portent tous très bien. Il resteront toutefois sous observation le temps de quelques semaines avant de rentrer à domicile. « Je félicite les équipes médicales du Mali et du Maroc, dont le professionnalisme est à l’origine de l’issue heureuse de cette grossesse et souhaite une longue vie aux bébés et à la maman » a déclaré la ministre. Ce n’est pas la première fois que des miracles du genre se produisent. En Angleterre par exemple, une femme a accouché de jumeaux, à trois semaines d’intervalles !