Votre nez aurait un impact sur la taille de votre pénis !

Une récente étude a permis de démontrer que la taille du nez pourrait avoir une incidence directe sur la taille du pénis ! Mais à quel point ?

La taille du nez aurait-elle un impact sur la taille du pénis ? Cette question pourrait avoir trouvé réponse à l’occasion d’une vaste et grande étude menée sur le sujet. Selon cette étude, les hommes ayant un grand nez auraient un pénis, dont la taille (en moyenne) atteindrait les 13.46cm en érection. Au contraire, les individus ayant un petit nez, auraient eu un pénis dont la taille atteindrait les 10.4cm, en pleine activité. Bien entendu, ces chiffres ne sont que de simples moyennes mais cela tendrait à démontrer que le corps humain serait bel et bien un ensemble harmonisé. Pour en arriver à ce résultat, l’étude a été réalisée sur les corps de 126 individus, par les chercheurs de la Kyoto Prefectural University of Medicine.

Une étude, plus tard publiée dans la revue Basic and Clinical Andrology. Taille, poids, longueur du pénis, sa circonférence et enfin le poids des testicules, tout a été analysé, étudié, afin de mieux comprendre le corps humain. « Le fait est, que la longueur du pénis n’est pas forcément déterminée par l’âge, le poids ou la taille. Cela se ferait pour autant, bien avant la naissance ». Menée au Japon, cette étude nous offre donc des chiffres locaux ou, on le rappelle, la taille moyenne est de 11.43cm. Une étude qui pourrait permettre d’avancer dans la recherche, notamment en ce qui concerne la formation et la production des organes génitaux masculins, lorsque la personne concernée n’est encore qu’un simple fœtus.

Reste désormais à déterminer quelle est la corrélation entre pénis et nez et surtout, de réaliser cette analyse sur d’autres peuples. Pour les chercheurs, il s’agit d’une analyse intéressante, qu’il convient de pousser. Mais sachez que la taille ne fait pas tout. Une autre étude a démontré que 30% des femmes étaient pleinement épanouies avec un partenaire dont la taille du pénis pouvait atteindre les 27 centimètres, contre 44% chez les femmes ayant un partenaire dont le pénis atteint les 20 cm environ !