Covid-19 : ce que l’on sait du calendrier de réouverture

Emanuel Macron a confirmé un calendrier de réouverture. Voici absolument tout ce que nous savons de ce plan de déconfinement en quatre étapes distinctes.

Cette fois-ci, nous y sommes. Après un troisième confinement, la France s’apprête à desserrer la vis. Avec parcimonie et méthode toutefois. En effet, impensable de tout rouvrir comme l’été dernier. Le gouvernement a donc décidé de rouvrir le pays en plusieurs étapes. L’étape 0, comme tous l’appellent, c’était la réouverture de écoles, survenue le 26 avril dernier. La suite ? Il va falloir attendre lundi prochain, le 3 mai. Les restrictions des 10km vont être levées et collégiens comme lycéens vont retourner en cours. Le couvre-feu, lui, restera de vigueur. Ce ne sera que le 19 mai qu’il sera partiellement levé puisque repoussé à 21h.

Ce jour-là marquera également le retour des terrasses, des bars, des restaurants. Attention cependant, puisqu’il ne faudra que 6 personnes par table, au maximum. « Il nous faut retrouver notre art de vivre à la française, en restant prudents et responsables », explique le chef de l’État qui participera à un concert test dans les semaines à venir, avec le groupe Indochine. Dans le même temps, les commerces pourront ouvrir leurs portes, de même que les musées, les cinémas et les théâtres, avec 800 personnes max en intérieur et 1.000 en extérieur.

Moins d’un mois plus tard, le 9 juin, le couvre-feu sera décalé à 23 heures. Cafés comme restaurants pourront totalement rouvrir même si nous imaginons que certaines règles seront à respecter. Les salles de sport vont elles aussi rouvrir leurs portes, contrairement aux boîtes de nuit. Enfin, le 30 juin, avec la fin définitive du couvre-feu, la mise en place de participation à des événements culturels et sportifs de plus de 1.000 personnes, avec pass sanitaire ou test PCR. Ce test PCR ne sera toutefois pas obligatoire dans les restaurants, théâtres et cinémas. « Par contre, dans des lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions, il serait absurde de ne pas l’utiliser », a-t-il estimé. Tout cela passe également par la réussite de la vaccination. À ce stade, près de 15.3 millions de français ont été vaccinés.