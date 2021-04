Covid-19 : en Inde, des crémations en plein parking

En Inde, la situation liée au covid-19 est tout simplement terrible, les crémations ayant désormais lieu en plein parking puisque tout est saturé.

En Inde, la situation sanitaire est tout simplement dramatique. En effet, le pays est confronté à une terrible hausse du nombre de cas positifs liés au covid-19, battant chaque jour un peu plus le record de personnes positives même si le bilan semble être quelque peu déprécié. Les hôpitaux sont remplis, les crématoriums saturés. Interrogé à ce sujet, Sanjay, prêtre officiant à Delhi en charge des crémations, a confié avoir perdu le compte. « Nous commençons au lever du soleil et les crémations se poursuivent au-delà de minuit » avoue-t-il, totalement perdu face à cette situation devenue incontrôlable.

Les familles elles, font la queue, sur le bord de la route, avec leurs proches enveloppés dans des draps blancs. Les immeubles alentour eux, subissent. Passage, odeur de corps, odeur de la mort, tout le monde tente de faire face. Il faut dire qu’en Inde, les hôpitaux manquent de tout. Lit, médicaments, oxygène, New Delhi compte sur l’aide internationale pour s’en sortir et rien d’autre. Les crémations sont telles que les cheminées commencent à se fissurer, les armatures métalliques des fours par fondre et le bois à manquer. Les gouvernements locaux ont demandé aux populations d’amener leur propre combustible.

Coordinateur pour le crématorium de Seemapuri, au nord de Delhi, Jitender Singh Shanty, se livre. « Nous avons dû demander aux autorités de nous permettre d’étendre l’installation jusqu’au parking ». Depuis le début de ce mois d’avril, ce sont 600 crémations qui ont eu lieu. « Si la situation ne s’améliore pas, nous pourrions être obligés de procéder aux crémations à même la route, puisque nous n’avons plus de place maintenant. » Officiellement, ce sont 200.000 personnes qui ont perdu la vie mais ce chiffre semble être plus que largement sous évalué alors que plus de 300.000 cas positifs sont confirmés au quotidien.