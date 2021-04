iOS 14.5 : comment Apple s’en prend à Facebook ?

Avec sa toute dernière mise à jour, Apple s’en prend violemment à Facebook en attaquant directement son modèle économique basé sur la publicité ciblée.

La mise à jour iOS 14.5 pourrait bien changer pas mal de choses en ce qui concerne la protection des données, preuve supplémentaire qu’Apple s’impose peu à peu comme étant l’un des leaders mondiaux sur la question. Aujourd’hui l’entreprise laisse ainsi le choix à ses utilisateurs d’accepter d’être tracker ou tout simplement le refuser. Une « App Tracking Transparency » que Facebook a démontée dans le Washington Post, à cause de son modèle économique, mais qui va s’imposer comme étant une nouvelle règle. Les réseaux sociaux vont donc devoir apprendre à faire et vivre avec.

Pour profiter de cela, il va falloir installer la mise à jour iOS 14.5. Elle sera disponible sur les iPhone 6S, SE et plus récents. Comme toujours, le chemin se fait en suivant Réglages puis Général puis Mise à jour logicielle. Chaque premier lancement sera l’occasion pour vous de gérer vos données. « Autoriser XXX à suivre vos activités dans les apps et sur les sites Web d’autres sociétés ? ». Pour profiter d’une certaine transparence, vous pourrez alors cliquer sur « Demander à l’app de ne pas suivre mes activités », pour refuser. Vous prendrez alors une grande décision contre le suivi et la collecte d’informations personnelles.

Attention. Cela ne veut en aucun cas dire que le réseau social ne pourra pas collecter vos données via ses applications. Pour autant, dans le cas où vous surfez sur le site d’un magasin en ligne et ce, peu importe lequel, vous ne serez plus tracké par Facebook qui ne pourra plus vous cibler lors des campagnes publicitaires. Un véritable coup porté aux réseaux sociaux de Mark Zuckerberg, qui va devoir trouver de nouvelles façons pour continuer d’identifier ses clients : localisation, type de smartphone, résolution de l’écran, ces datas pourraient entrer en compte.