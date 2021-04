Bataille des Josh : scène hilarante aux USA

Aux USA, des centaines de Josh Swain se sont réunis afin de s’affronter. L’objectif ? Que le grand vainqueur soit le seul à pouvoir s’appeler de la sorte.

Une scène absolument improbable. En effet, aux USA des centaines de personnes appelées « Josh Swain » se sont réunies au Nebraska, à Lincoln pour être exact, afin de s’affronter. Seul le grand vainqueur aura droit, à la suite de ces épreuves, de garder le nom de Josh Swain. Une sorte de jeux olympiques pour ces individus qui auront passé leur samedi 24 avril à s’affronter au cours d’épreuves loufoques. On se souviendra notamment de cette immense bataille à base de frites en mousse. Les scènes elles, ont été retransmis sur les réseaux sociaux, notamment YouTube ou encore Facebook voire Twitch.

Aussi improbable que cela puisse paraître, des milliers de téléspectateurs ont suivi la retransmission de ces épreuves. Mais, comment en sommes-nous arrivés là ? Dans les faits, c’est un homme, qui vous l’aurez compris s’appelle Josh Swain, a décidé de contacter absolument tous ses homonymes au cours du confinement. Après avoir créé un immense groupe de conversation sur Messenger, ce dernier propose alors un tête à tête à tous ceux qui sont présents sur leur page. Il invite également les perdants à changer de nom. L’idée ? Que seul le grand vainqueur garde le nom de Josh Swain !

Résultat, c’est un petit garçon de 4 ans qui a remporté la compétition qui avait finalement pour but de décompresser après une période véritablement compliquée marquée par le covid-19, une terrible crise financière et des centaines de milliers de décès. Une scène qui a fait le tour du monde mais surtout le bonheur des internautes. Il faut dire que les vidéos diffusées étaient hautement improbables et ont été relayées des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, Twitter notamment.