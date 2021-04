Derek Chauvin : il est reconnu coupable par la justice !

La justice américaine a confirmé que Derek Chauvin était bel et bien coupable de la mort de George Floyd. Il risque jusqu’à 30 ans de prison.

Voilà trois semaines que le procès de Derek Chauvin a débuté. Ce dernier était effectivement entendu pour le meurtre de George Floyd, afro-américain qui a perdu la vie suite à une violente interpellation de la part de Chauvin. Filmée, la scène a été vivement diffusée sur les réseaux sociaux. Son décès a d’ailleurs entraîné la montée du mouvement BLM, Black Lives Matter, qui dénonçait le racisme systémique au sein des USA. Hier, le jury est parvenu à un verdict concernant Chauvin, pour des faits de meurtre non-intentionnel au 2nd degré, de meurtre au 3e degré et d’homicide involontaire. Résultat, ce dernier a été reconnu coupable pour les 3 chefs d’accusation !

Rapidement, le shérif lui passe les menottes et sa liberté sous caution est donc suspendue. Chauvin prend la direction de la prison. Il en connaîtra davantage au sujet de sa peine, dans les huit semaines à venir. Il encourt entre 10 et 15 ans de prison mais pourrait monter à 30 ans si la juge en charge du dossier décidait d’aller dans le haut de la fourchette des peines généralement admises pour ce genre de crime. La juge Cahill, en charge de l’affaire, devra donc se prononcer sur le sujet dans les prochains jours, après avoir entendu l’accusation se justifier.

Selon toute vraisemblance, celle-ci devrait mettre en avant la vulnérabilité de Floyd, menotté, au sol et asphyxié durant 5 minutes. La présence de mineurs et le retentissement national lié à cette affaire pourraient également jouer contre Chauvin. L’avocat de la défense devrait, lui, demander 12.5 ans, tandis que le procureur pourrait demander entre 30 et 40 ans, ce qui laisse penser que la juge pourrait trancher à 25 – 30 ans même si une surprise n’est pas à exclure. Au 2/3 de sa peine, Chauvin pourrait bénéficier d’une liberté surveillée.