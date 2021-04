Elon Musk envisage de créer un Jurassic Park !

Elon Musk, prêt à recréer des dinosaure et un Jurassic Park ? Le milliardaire a évoqué l’idée à l’occasion d’une session organisée sur Twitter.

Jurassic Park, bientôt en projet ? Oui, même si pour autant, il ne s’agit pas ici, d’un film mais bel et bien de la réalité. En effet, pour Elon Musk, il est possible que d’ici à 15 ans, un parc voit le jour. Sur twitter, ce dernier a effectivement confié que si le monde le souhaitait, ses ingénieurs pourraient développer certaines espèces exotiques. « Nous pourrions probablement construire un Jurassic Park si nous le voulions. Il ne s’agirait pas de dinosaures génétiquement authentiques, mais avec peut-être 15 ans d’élevage et d’ingénierie nous pourrions avoir de nouvelles espèces exotiques ».

Si l’idée semble prometteuse, elle n’a toutefois pas soulevé l’enthousiasme de tout le monde. Pour certains internautes, le monde n’a pas vraiment besoin de ça à ce jour alors que des millions de personnes sont décédées. « Nous sommes au milieu d’une pandémie globale liée à un nouveau coronavirus. Je ne pense pas que qui que ce soit ait envie de créer de nouvelles espèces. J’adore l’idée des dinosaures, mais je pense que ça doit rester pour la réalité virtuelle et les parcs à thème », a lancé un internaute, moyennement emballé.

Pour autant, rien n’indique que ce projet soit mis en route dans les semaines à venir. En effet, Elon Musk est plutôt bien occupé ces jours-ci, avec de nombreuses missions en cours, comme Neuralink. En effet, ce dernier continue de développer son projet d’implant de puce dans le cerveau et a récemment dévoilé la vidéo d’un singe jouant à pong avec son seul esprit. L’idée n’est toutefois pas de jouer à la consoler mais plutôt de venir en aide aux patients souffrant de certaines maladies neurodégénératives. Les premiers résultats semblent toutefois être assez encourageant.