Koh Lanta : le casting du all-star enfin dévoilé !

TF1, pour les 20 ans de Koh Lanta, a décidé de tout mettre en oeuvre afin de faire plaisir aux fans. Résultat ? Un casting 5 étoiles, ni plus, ni moins.

Le casting était très attendu, aujourd’hui, voilà que TF1 vient de le dévoiler. En effet, afin de célébrer la double décennie de Koh Lanta, la chaîne numéro un du pays a mis sur pied, une aventure qui s’annonce tout simplement exceptionnelle. « Pour fêter les 20 ans, nous allons mettre les petits plats dans les grands et il va y avoir la crème de la crème », a promis Denis Brogniart au micro d’Europe 1. Une vingtaine de candidats a été sélectionnée afin de participer à cette grande émission qui s’annonce absolument dantesque.

Parmi les 10 candidates féminines sélectionnées, Clémence Castel, qui a remporté l’émission deux fois, en 2005 ainsi qu’en 2018. Coumba effectuera aussi son retour, de même que Jade Handi, 39 ans, qui a remporté l’émission en 2010. Christelle Gauzet (41 ans, 2 participations, dont une victoire en saison 8 en 2008 et quatrième éliminée du Retour des héros en 2009), Karima Najjarine (32 ans, 1 participation et membre du jury final de la saison 15 en 2016), Candice Boisson, âgée de 24 ans et qui a terminé en final aussi bien en 2017 qu’en 2018 sera elle aussi de la partie. Clémentine, Cindy, Alexandra et Alix Noblet seront elles aussi présentes.

Chez les hommes, Patrick, qui a terminé en finale en 2009 et en 2012 sera de la partie, de même que l’immense Freddy qui a terminé trois fois en finale, en 2010, 2012 et 2014. Claude Dartois (41 ans, 3 participations, finaliste de la saison 10 en 2010 et de La Revanche des héros en 2012, éliminé des poteaux de L’île des héros en 2020), effectuera lui aussi son retour, de même que Teheiura et Sam ! Ugo Lartiche, Namadia ou encore Maxime Berthon et Laurent Maistret seront eux aussi de l’émission. Bref, un casting 5 étoiles. Les candidats se sont récemment envolés en direction du tournage.Après une petite période de quarantaine, ces derniers devraient entamer l’aventure dont la date de diffusion n’a pas encore été dévoilée.