Covid-19 : mais vers quoi nous dirigeons-nous ?

En France, la situation sanitaire liée au covid-19 est de plus en plus difficile à gérer. Mais vers quoi nous dirigeons-nous, confinement ou statut quo ?

En France, la situation liée au covid est dramatique. En effet, de nombreuses personnes sont contaminées au quotidien, entre 35 et 45.000. Mais ce qui inquiète le plus, c’est bien le nombre de ces individus qui se rendent aux urgences. Ce dimanche, 4.872 personnes étaient ainsi en réanimation, contre 4.791 samedi. La barre des 4.900 voire 5.000 semble être sur le point d’être franchie dans les jours à venir. Pour rappel, le pic atteint au cours de l’automne dernier, lors du second confinement, était de 4.903. Seul point de satisfaction, la baisse du nombre d’admissions en réanimation, qui était de 238 hier, contre 332 24h auparavant.

Depuis le 7 janvier, date à laquelle le « plus bas » a été atteint, la hausse est constante et régulière. En effet, le nombre de nouvelles admissions était de 27.712 dimanche, contre 27.259 samedi. Se dirige-t-on vers un nouveau confinement ? Pour le moment, impossible de le savoir. En effet, beaucoup estiment que le président de la République pourrait et devrait annoncer un nouveau confinement strict ce mercredi, avec la fermeture des écoles. Or, ce dernier a annoncé dans le JDD qu’à ce stade, rien n’était acquis et que de nouvelles annonces n’étaient pas à l’ordre du jour.

Malheureusement, les chiffres ne sont pas bons. Outre ceux que nous venons de citer ci-dessus, le taux de positivité est estimé à 8.2% contre 8.1% la vieille. Un chiffre là aussi en constante hausse. Enfin, d’un point de vue décès, la barre fatidique des 100.000 personnes se rapproche dangereusement. En effet, 131 personnes sont décédées hier, contre 194 ce samedi. Au total, ce sont 94.263 personnes qui ont trouvé la mort depuis le début de la pandémie en France, selon le bilan officiel. Pour rappel, cela fait désormais plus d’un an que la covid-19 frappe la France et le reste du monde.