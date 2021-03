AstraZeneca : encore dans le viseur des autorités

Le vaccin AstraZeneca a une nouvelle fois été pointée du doigt pour de supposés effets secondaires. Mais où en est-on réellement dans cette affaire ?

AstraZeneca, de nouveau ciblé par les critiques. En effet, hier, un jeune étudiant en médecine à Nantes (en sixième année) a été retrouvé mort d’une thrombose, dix jours seulement après avoir été vacciné contre le nouveau coronavirus, avec le vaccin AstraZeneca. Sa famille, sans nouvelle du jeune homme, a effectivement alerté les pompiers, qui l’ont retrouvé chez lui de même qu’une convocation à la vaccination. Souffrant du ventre, ce dernier envisageait de se rendre chez le docteur, le lendemain de sa disparition. Après analyse, il s’est avéré qu’il est décédé des suites d’un caillot de sang. Un lien de cause à effet avec le vaccin ?

Pendant plusieurs jours, de nombreuses nations européennes ont accusé AstraZeneca d’effets secondaires potentiellement graves au point que celui-ci a été retiré du marché le temps de 48h en France. Depuis ? L’agence européenne de santé a tenu à rassurer, de même que le gouvernement Français. De son côté, l’entreprise britannique a affirmé que son vaccin était efficace à 79%. Un chiffre assez important donc. Oui, mais. En effet, hier, une agence américaine a accusé l’entreprise d’avoir utilisé des chiffres obsolètes dans ses calculs.

En effet, l’Institut national des maladies infectieuses et des allergies a affirmé qu’AstraZeneca avait utilisé des informations obsolètes dans l’essai mené sur son vaccin aux USA, afin de rassurer tout le monde. « Nous exhortons la compagnie à travailler avec le Data and safety monitoring board (le comité de suivi de l’essai), pour évaluer l’efficacité des données et s’assurer que les données les plus précises, les plus récentes et les plus efficaces possibles soient rendues publiques au plus vite », a-t-il été ajouté dans un communiqué de presse. L’entreprise a demandé 48h avant de fournir l’ensemble des données cliniques.