Pierre Ménès : accusé d’agression sexuelle, il réagit sur TPMP

Accusé d’agression sexuelle, Pierre Ménès a été invité à se défendre sur le plateau de TPMP. Problème, cela n’est pas vraiment passé auprès des internautes.

Ce weekend était diffusé le documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » de Marie Portolano. La jeune femme, qui a longtemps officié chez Canal+ et qui est dorénavant en partance, souhaitait évoquer le sujet des agressions sexuelles avec ses confrères journalistes, elles aussi victimes de tels actes. Problème, une scène aurait été coupée par la chaîne et plus particulièrement par la direction des sports de Canal+, qui emploie un certain Pierre Ménès. Accusé par la journaliste de lui avoir levé sa jupe face à tous, ce dernier aurait, au cours de la séquence affirmé qu’il ne se souvenait pas de la chose, avant d’avouer que si c’était à refaire, il le referait.

La séquence, elle, a été rediffusée sur C8, au cours de Touche Pas à Mon Poste. Invité spécial, Pierre Ménès répondait de ses actes et ces accusations. Malheureusement pour lui, on ne peut pas dire que sa venue lui ait été utile. Alors qu’il disposait de l’occasion de présenter ses excuses, reconnaître ses faits et s’engager dans la lutte contre les violences et agressions sexuelles faites aux femmes, celui-ci a maladroitement tenté de se justifier, mettant en avant sa maladie, avant d’affirmer qu’aujourd’hui tout était un peu trop aseptisé et que la moindre parole, le moindre geste pouvait susciter des émotions et des débats qui n’avaient pas lieu d’être.

Sur les réseaux sociaux, la colère ne retombe pas. De nombreux tweets, #PierreMeneseOut ont été lancés sur les réseaux sociaux. Pour autant, beaucoup estiment que la chaîne ne fera rien et devrait laisser la chose passée. « J’ai été embauché, car je suis un personnage » a continué Ménès au cours de son entretien, « Si je ne peux plus chambrer une meuf parce que c’est une meuf, c’est insupportable ». Pas sûr que cela suffise à calmer la colère des internautes. Les prochains jours s’annoncent très compliqués pour le journaliste.