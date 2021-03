Tinder : sur le point d’opérer un changement radical

L’application de rencontres, Tinder, est sur le point d’opérer un changement radical. Match Group, souhaite améliorer la sécurité des utilisateurs.

Tinder, sur le point d’opérer une petite révolution ? En effet, le réseau social permettant de trouver l’amour, le temps d’une nuit, le temps d’une vie, a décidé de sécuriser sa plateforme dans le but de permettre aux utilisateurs de ne pas tomber sur des fake dont le seul objectif est finalement, d’extorquer des fonds via des techniques d’un autre temps : liens frauduleux, inscription à de drôles de plateformes, appels, ces derniers ne reculent finalement devant rien. Des millions de personnes à travers le monde utilisent cette application, de fait, elles sont beaucoup à tomber dans le panneau, permettant aux pirates de renflouer les caisses.

Afin de lutter contre ce phénomène, l’application a donc décidé d’ajouter un système de vérification des photos. L’idée est donc de tout faire afin d’éviter que de faux profils ne viennent semer la zizanie. Mais plus que ça, vous pourrez, bientôt, voir l’historique de toutes les personnes avec qui vous parlez ! Pour cela, Match Group, la maison mère de l’appli de rencontres s’est associée à Garbo, une entreprise qui aide et fournit des informations au sujet des antécédents amoureux ou judiciaires de personnes, internautes.

Arrestations, condamnations, harcèlement et autres crimes violents, Garbo sera en mesure de fournir à Tinder, dans les mois à venir, l’ensemble de ces données. Une option qui pourrait être déployée à l’échelle mondiale d’ici à la fin de l’année. Reste à définir les commodités ainsi que les détails de cette option qui ne sera probablement pas gratuite puisque Tinder doit amortir les dépenses. Une décision qui, d’ailleurs, suscite grandement le débat. En effet, entre sécurité et intrusion dans les libertés des utilisateurs, Tinder va devoir faire un choix et surtout, parfaitement l’assumer auprès des siens, quitte à rendre cette fonctionnalité optionnelle, par exemple.