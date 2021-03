Le CBD, un remède naturel contre le stress ?

Le CBD est-il un remède naturel contre le stress et l’anxiété ? Étudions ce phénomène économique et culturel, un peu plus en détails.

Terme à la mode, le CBD ne cesse de faire parler de lui. En effet, cette molécule issue de la plante de cannabis serait intéressante afin de lutter contre le stress. Dans les faits, le cannabidiol n’est pas psychoactif. Contrairement au THC, sa consommation n’entraîne aucun effet psychoactif. Selon les dires de certains sites, le CBD proposerait ainsi divers effets lorsqu’il est consommé sous forme d’huile. Il ciblerait notamment les mécanismes liés au stress ainsi qu’à l’anxiété, favorisant ainsi la détente de la relaxation. Mais ce n’est pas tout. En effet, le chanvre permettrait également de réduire les douleurs ainsi que les inflammations. Pour autant, de nouvelles recherches doivent être menées en ce sens, afin de confirmer ces allégations.

Le CBD peut se prendre sous de multiples formes, l’huile de chanvre CBD tout d’abord, qui se prend par voie sublinguale, en déposant quelques gouttes sous la langue. Existent également les fleurs de cannabidiol qui elles, se prennent par infusion ou par vaporisation. Vous pourriez également tester les e-liquides (pour cigarette électronique) ou encore les cosmétiques. Un secteur intéressant et porteur qui pourrait représenter de réelles opportunités économiques. En effet, selon les chiffres avancés par Le Coin CBD, l’ouverture de la France à la culture du chanvre et du CBD pourrait créer jusqu’à 80.000 emplois. L’État pourrait également y trouver son compte, puisque 2 à 3 milliards pourraient entrer dans les caisses.

Reste à savoir si le pays sera ouvert à cette idée. En effet, la question du cannabis légal, thérapeutique ou du CBD reste tabou en France même si des millions de personnes, souhaitent que le débat s’ouvre un peu plus qu’il ne l’est aujourd’hui. Les prochains mois s’annonce intéressant à suivre et si la situation, la consommation venait à exploser, alors les pouvoirs publics pourraient être ouverts à l’idée de débattre plus largement autour de la question du chanvre, du CBD voire même du cannabis médical.