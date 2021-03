Carla Moreau : boycottée par W9 ?

Carla Moreau boycottée par la chaîne W9 ? C’est en tout ce que pensent des milliers d’internautes qui ont décidé de s’en prendre à la chaîne.

Carla Moreau, impliquée dans une affaire de sorcellerie, est effectivement accusée par les siens d’avoir jeté des sorts. Les Tanti ou encore les Garcia et d’autres accusent ainsi la jeune femme d’être la raison de nombreux de leurs maux. Les audios ayant fuité concernant Carla et ses sorts auraient d’ailleurs confirmé cette version des faits, que la jeune femme dément, expliquant avoir été forcée d’agir ainsi, étant sous l’emprise de Danae, la fameuse sorcière. Carla a d’ailleurs reçu le soutien de milliers d’internautes qui ont préféré se ranger à ses côtés, plutôt que de ceux des stars du programme. Il faut dire que les preuves s’accumulent en faveur de la jeune femme.

Pour autant, W9 aurait bel et bien décidé de mettre Carla, un peu en retrait des Marseillais. De là à entièrement la boycotter ? Certains fans du programme ne décolèrent pas. Là encore, des preuves s’accumulent. En effet, W9 a récemment posté un cliché teasant la suite du programme , dans lequel elle tag tous les Marseillais sauf Carla. De quoi susciter la colère et l’indignation de certains pour qui nous pouvons très clairement observer une prise de position.

« Et dire que W9 ne boycotte pas Carla, alors que si… Ils ont mentionné tout le monde sauf Carla, alors qu’elle a participé à l’activité danse », avance le compte Instagram balance_tvr. « En fait, ils la boycottent, mais ne l’annoncent pas. Car ils ont peur de boycotter ‘Les Marseillais’. D’ailleurs, l’anniversaire de Carla est juste après l’arrivée de Maeva. On verra s’ils le montrent » explique le compte, toujours bien informé. Les audiences, elles, sont en chute, avec près de 600.000 téléspectateurs au quotidien même si l’arrivée prochaine de Maeva Ghennam et de Julien Tanti pourraient bien permettre au programme de retrouver des audiences plus correctes.