Pourquoi les baskets Lidl ont-elle aussi bien fonctionné ?

Il y a quelques mois, les baskets Lidl ont connu un franc succès que nous tentons aujourd’hui d’expliquer. Retour sur ce phénomène Lidl !

Il y a quelques mois, Lidl dévoilait sa nouvelle paire de basket. Des chaussures qui, rapidement, font le tour du monde. En effet, de plus en plus de jeunes s’y intéressent et tombent sous le charme des chaussures de la société. « On le voit de plus en plus, les jeunes viennent avec un modèle en tête qu’ils ont vu sur Intagram, Facebook, Tiktok […] Ils l’ont vu, ils veulent celui-là », explique Hicham Akalay, vendeur chez Panthers. Selon lui, cela s’explique assez facilement. Les chaussures sont belles, chouettes et marrantes. Ces dernières détonnent et changent des modèles unis, trop classiques.

Second point, l’énorme coup de maître réalisé par l’entreprise en annonçant une sortie limitée. « C’est le principe de disponibilité limitée. Une opportunité paraît plus attractive dès lors qu’elle est limitée dans sa disponibilité », affirme ainsi Gordy Pleyers, professeur de marketing à l’UCLouvain pour qui Lidl a parfaitement joué sa partition. Une technique de psychologie sociale qui a déjà fait ses preuves et que les entreprises spécialisées dans le luxe utilisent de plus en plus, afin notamment d’appuyer sur le côté rare et précieux du bien mis en vente.

Cela donne forcément des idées et Lidl a confirmé que de nouveaux textiles pourraient bientôt voir le jour. Une nouvelle opération très attendue donc, qui pourrait une nouvelle fois voir les produits proposés à la vente, exploser des records. On sait que les baskets Lidl se sont revendues à prix d’or sur le net alors qu’elles étaient proposées de base à 12.99 euros. Le principe de l’offre et la demande. En sera-t-il de même pour les nouveaux items ? Pour le moment, nul ne le sait, mais Lidl sait faire parler d’elle. Les prochaines semaines devraient également nous permettre d’en apprendre davantage sur les produits et les cibles visées par l’entreprise.