Koh-Lanta All-Stars arrive : Claude, de la partie ?

Un Koh-Lanta All-Stars est bel et bien prévu. Qui sera de la partie ? Pour le moment nul ne sait, mais beaucoup attendent Claude et Sam au tournant.

Koh-Lanta s’apprête à revenir dans les jours à venir. En effet, une nouvelle émission nous permettra de découvrir 20 nouveaux aventuriers en Polynésie française cette fois-ci. Une saison riche en rebondissements, qui sera suivie d’un nouvel « All Stars ». C’est en tout cas ce qu’a confirmé Denis Brogniart. Un format adoré des téléspectateurs surtout que l’an dernier, durant le confinement, des millions d’entre eux ont pu découvrir ou redécouvrir certaines têtes d’affiche, comme Moussa ou encore le génial Claude, dont la défaite aura fait énormément de peine à des millions de personnes. Pourra-t-il prendre sa revanche ? Pour le moment, difficile de le savoir.

En effet, si une rumeur circulait sur le net concernant un possible « Koh-Lanta All Stars », personne n’était encore monté au créneau afin de confirmer ou non ces dernières, jusqu’à ce que Denis Brogniart, le présentateur, ne vienne officialiser la chose dans TV Magazine. « On part dans quelques semaines. Le casting est quasiment bouclé. Les nouveautés sont actées, validées et bien enregistrées notamment par moi. » a-t-il ainsi expliqué. Il faut dire que TF1 souhaitait frapper fort pour les 20 ans de l’émission. « Je n’ai qu’une seule envie : vivre ce 20ème anniversaire. Vingt ans, c’est quand même incroyable. »

« Je ne révélerai aucun prénom. Je peux simplement vous dire que c’est du lourd. » a-t-il continué, laissant donc absolument toutes les portes ouvertes. Certains se prennent déjà à rêver d’un retour de Sam voire de Tehura. Avec Claude, les trois ont formé un incroyable trio la saison dernière, ce qui assurerait d’ailleurs à la chaîne, une audience record. Quid des premiers candidats ? On sait que certains ont des revanches à prendre et que beaucoup espèrent avoir leur chance. Les prochaines semaines s’annoncent donc intenses et intéressantes.