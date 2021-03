Meghan et Harry : retour sur l’interview choc

Meghan Markle et le prince Harry se sont portés au jeu de l’interview choc avec Oprah Winfrey. Une interview vendue entre 7 et 9 millions de dollars !

Hier était diffusé sur TMC, l’interview du prince Harry et de son épouse, Meghan Markle. Pour l’occasion, le couple royal, qui a quitté Londres et la couronne, a décidé de s’en prendre à absolument tout le monde. En effet, les deux ont pointé du doigt les violentes critiques adressées à l’encontre de Meghan Markle, notamment en interne. Selon eux, beaucoup se sont demandés de quelle couleur serait Archie, leur fils. De même, certains ont fustigé le choix de Harry, de se tourner vers une jeune femme métisse, originaire du continent Américain. Pour autant, ce dernier n’a pas hésité une seule seconde, quitte à voir « l’histoire se répéter ». C’est d’ailleurs l’une des phrases les plus prenantes de cet entretien.

En effet, Harry, qui a perdu sa mère alors qu’il était encore très jeune, a assuré qu’il ne voulait pas voir la pression médiatique écraser son épouse comme cela a pu être le cas avec sa mère. Ainsi, plutôt que de rester et prendre le risque de voir Meghan complètement craquer, ce dernier a pris la décision de fuir aux États-Unis, loin de tout, avec celle-ci. Sur place, ils peuvent ainsi élever leur enfant, comme bon leur semble. Il faut dire que la presse anglaise n’a pas été tendre avec Meghan Markle, qui a été vivement critiquée pour s’être immiscée de la sorte dans la couronne britannique.

Les deux ont d’ailleurs affirmé qu’ils avaient souhaité se marier en secret avant d’officialiser la chose à la vue de tous. La décision d’Harry et Meghan de quitter la couronne afin de se rendre aux USA elle, ne passe pas du tout auprès de son père, qui a décidé de ne plus répondre à ses appels. Entre accusations de racisme, critiques ouvertes à l’encontre du Royaume et de nombreux représentants de la couronne (sauf la Reine qui a été largement épargnée), le couple star de Londres a lâché une véritable bombe alors que l’habitude, chez les Windsor, est de régler les affaires en interne.