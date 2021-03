Twitter : bientôt de nouvelles fonctionnalités !

De nouvelles fonctionnalités étonnantes sont attendues dans les semaines à venir, sur Twitter. Découvrez ici-même, lesquelles !

Bientôt de la nouveauté sur Twitter ? En effet, Jane Manchun Wong, chercheuse en informatique, a révélé que le réseau social à l’oiseau bleu serait actuellement en train de tester une nouvelle fonctionnalité visant à permettre aux utilisateurs de stopper l’envoi de leur tweet, durant les 5 premières secondes de la publication. Cela pourrait ressembler à une barre de chargement bleue qui s’afficherait avec le message annuler le temps qu’elle soit entièrement chargée. Après ça, il sera trop tard ! L’occasion donc de se reprendre, même si 5 secondes, cela semble un petit peu court !

Une demande que les usagers de Twitter ne cessent de réclamer. En effet, ces derniers souhaitaient obtenir une chance de pouvoir modifier leur tweet, notamment afin de corriger une petite faute d’orthographe, par exemple. Pour autant, Jack Dorsey, le fondateur de l’application, a affirmé plusieurs fois que cette fonctionnalité n’était pas à l’étude. «Nous avons envisagé les aspects pratiques (d’un bouton d’édition), mais nous ne le ferons probablement jamais». Une position qu’il a plus ou moins corrigé après que des milliers (si ce n’est plus) de demandes lui soient parvenues à travers son réseau.

À ce stade, aucune date de lancement n’a été évoquée, nul ne sait d’ailleurs si cet outil sera accessible à tous. Pour beaucoup, cette fonctionnalité ne sera offerte qu’aux prochains utilisateurs payants. Abonnements et services payants seront effectivement disponibles sous peu. Une manière pour le réseau à l’oiseau bleu de diversifier ses sources de revenus. 315 millions de personnes « monétisables » sont ciblées par Twitter d’ici à 2023. L’occasion pour Twitter de s’affirmer toujours un peu plus comme l’alternative numéro une aux mastodontes que peuvent être Facebook et Instagram voire TikTok, mais également de prendre ses distances avec un outil comme Snapchat.