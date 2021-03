Euromillions : elle oublie son ticket et perd 210 millions

En Angleterre, une jeune femme a oublié de valider le ticket de son loto. Résultat ? Elle passe à côté de 210 millions d’euros ! Une erreur qui lui coûte cher.

En Grande-Bretagne, un couple est passé à côté d’un incroyable jackpot de 210 millions d’euros. En effet, le 26 février dernier, Rachel Kennedy, 19 ans, et Liam McCrohan 21 ans, n’ont pas pensé à valider leur billet de loterie. Bien mal leur en a pris puisque les numéros 6, 12, 22, 29 et 33 (accompagnés des étoiles 6 et 11) sont sortis. Le problème ? Le couple joue ces numéros depuis cinq semaines environ. Malheureusement, s’ils ont pris une grille et déterminé les numéros qu’ils souhaitaient jouer, la jeune femme a complètement oublié de les faire valider par les instances du jeu. « Quand ta compagne décide de ne pas jouer à l’Euromillions… et que ses 7 numéros habituels sortent » s’en est d’ailleurs amusé son amoureux sur les réseaux sociaux.

« J’étais stressée par le travail à l’université, j’ai donc complètement oublié d’acheter un billet ». a pour sa part expliqué Rachel qui a continué avec une certaine philosophie, affirmant que cette erreur ne changeait finalement rien à son quotidien. « Tout arrive pour une bonne raison, nous ne sommes pas plus riches ou plus pauvres que ce matin. J’espère que ce sera pour quelqu’un qui a en a désespérément besoin ». Au final, c’est un suisse qui a touché cette incroyable somme. Il s’agit, d’ailleurs, du plus gros gain de l’histoire d’Euromillions.

Nous ne savons d’ailleurs que très peu de choses au sujet du grand vainqueur. Seule certitude, ce dernier a acheté son billet directement en ligne. Il en aurait même pris deux, pour un montant total dépensé, de 7 francs suisses, soit un total de 6.3 euros. En d’autres termes, ce dernier a donc empoché 32,8 millions de fois sa mise initiale. Voilà qui fait rêver mais qui devrait continuer à faire rager le couple britannique pour encore de longues années mais qui devrait bel et bien contenter notre ami Suisse, grand vainqueur du gros lot qui n’a donc à le partager avec absolument personne.