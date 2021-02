La NASA nous fait vraiment rêver avec ses clichés de Mars

La NASA après avoir dévoilé une vidéo avec son de Mars, dévoile cette fois-ci une image d’une formidable qualité du cratère de Jezero.

Cette fois-ci, plus de doutes, Mars nous fait envie. En effet, après plusieurs mois, années de rêve, le rover Perseverance a finalement réussi à se poser sur la planète rouge. Depuis ? Des images à couper le souffle. En effet, la NASA a diffusé les premières images de Mars, avec du son. Une vidéo d’une dizaine de secondes au cours de laquelle nous pouvons entendre les bourrasques de vent. Honnêtement, si personne ne nous avait dit que cette image provenait d’un lieu situé à des centaines de milliers de kilomètres de là où nous sommes, on se serait dit qu’on se moque de nous. Mais forcé de constater que l’agence spatiale américaine a réussi un véritable tour de force en nous faisant voyager aussi loin, surtout en temps de covid.

Comme ce n’était pas assez, la NASA a ensuite décidé d’en dévoiler encore plus au sujet de Mars en nous montrant à quoi ressemble le lieu ou le rover se trouve. Face à lui, la crête du cratère de Jezero. Sur ce même endroit, il y a 3.5 milliards d’années, un immense lac, rejoint par une rivière s’y serait trouvé. C’est sur ce même endroit que l’agence américaine a décidé de concentrer ses efforts, estimant que s’il y avait eu de l’eau, il est donc probable qu’il y ait eu de la vie. Reste que Perseverance restera sur place encore deux ans environ, avant de rentrer à la maison, avec plusieurs échantillons de roches.

Mars n’a donc jamais été aussi proche. Alors qu’un petit robot s’y trouve actuellement, beaucoup espèrent que l’Homme pourra y mettre le pied d’ici les dix prochaines années. Elon Musk par exemple, souhaite s’y rendre entre 2024 et 2026, dans le but d’y installer une première colonie. Un rêve complètement fou qui, aujourd’hui, semble totalement possible… Même si tout cela est toujours loin. Mais avec de l’ambition, de l’argent et des rêves plein la tête, il n’est pas interdit que ce projet se transforme en réalité voire même en succès.