Les pires contrats de mariage des stars d’Hollywood

Vous vous demandez à quoi pourrait ressemble un contrat de mariage entre deux stars d’Hollywood ? Ne cherchez pas plus loin, nous avons trouvé les pires.

Vous vous demandiez à quoi pouvait et pourrait bien ressembler un mariage de stars américaines ? Nous avons, pour vous la réponse. En effet, nous avons étudié et analysé les contrats de mariage les plus loufoques de ces dernières années, entre des noms ronflants du cinéma, de la musique ou de la politique et du sport. Résultat ? Des clauses improbables, qui nous ont interloqué. Mark Zuckerberg par exemple, le fondateur de Facebook, et sa femme Priscilla Chan, pédiatre, ont un accord de mariage dans lequel il est stipulé qu’ils doivent passer au moins 100 minutes par semaine, en rendez-vous amoureux.

De leur côté, Justin Timberlake et Jessica Biel ont signé un contrat « prénup » dans lequel il est stipulé que si l’un des deux venait à tromper l’autre, alors il devrait lui verser 500.000 dollars. La palme de la tristesse elle, revient à Steven Spielberg, le génial cinéaste. En effet, alors qu’il n’avait pas de quoi écrire convenablement, ce dernier a rédigé son contrat de mariage à main levée, sur une serviette en papier, dans un restaurant. Son divorce avec Amy Irving prononcé, Spielberg doit lâcher la moitié de sa fortune, soit 100 millions de dollars.

Le plus loufoque peut-être, n’est autre que le mariage prononcé entre Jennifer Lopez et Ben Affleck. Mariés entre 2002 et 2004, les deux ont signé un contrat de mariage qui stipulait qu’en cas d’adultère, Affleck aurait été forcé de reverser 5 millions de dollars à son épouse, plus un autre million en cas de mensonge. Mais ce n’est pas tout. En effet, ce document légal stipulait que le couple se devait de faire l’amour, au moins quatre fois par semaine ! Résultat, face à toutes ces contraintes, l’acteur a préféré mettre fin à leur idylle.