TikTok : les vidéos de recettes étranges font le buzz

Sur Tiktok, les vidéos de recettes improbables ne cessent de faire le buzz. Des plats que vous seriez peut-être tenté de tester ?

On le sait, sur TikTok, les internautes se font souvent plaisir. Ainsi, que ce soit pour des vidéos insolites ou autres, tous se filment dans d’improbables postures. Les chiffres eux, sont impressionnants. En 2020, 689 millions de personnes ont utilisé l’application au cours d’un seul et même mois. Des millions de personnes qui se veulent jeunes, puisque la plupart des usagers ont entre 16 et 24 ans. Récemment, le gros buzz du moment concerne la confection de recettes hautement improbables, comme le gâteau au chocolat et vinaigre blanc ou la tarte au soda. Des intitulés qui ne donnent pas franchement envie, vous en conviendrez !

Pour autant, en y regardant de plus près, les apprentis cuisinier travaillent es produits classiques. Ainsi, si la vidéo du gâteau au chocolat et vinaigre blanc de @bakingenvy a été regardée plus de deux millions de fois, ont découvre que le gâteau est très banal. Son petit plus ? Chloé ajoute tout simplement une cuillère à soupe de vinaigre blanc pour rendre son gâteau plus moelleux ainsi qu’un peu de café, dans le but de booster et renforcer le goût de ce dernier.

D’autres nous invitent à garnir une tarte avec le contenu d’une canette de Sprite, avant de la recouvrir avec un mélange de farine et de sucre. Enfin, impossible de ne pas rappeler Jasmine Giltrow, une jeune britannique qui a fait chauffer un pot de sauce tomate avant d’y ajouter des spaghettis afin que celles-ci puissent cuir. Une astuce qui n’a bien évidemment pas fonctionner mais qui aura eu le don de faire rire les quelques deux millions de personnes qui ont regardé ces drôles d’images. Des recettes insolites et peu gourmandes, que vous seriez peut-être prêts à tester ?