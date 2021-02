Lidl annonce l’arrivée de sa ligne d’objets connectés

Vous êtes à la recherche d’objets connectés de qualité, à moindre frais ? Lidl vous a entendu et dévoile sa première ligne ‘Lidl Smart Home’

Depuis quelques mois, la marque Lidl ne cesse de faire parler d’elle. En effet, la firme s’est tout d’abord lancée dans les produits électroménagers proposant, par exemple, des thermomix à faible prix, mais tout aussi fonctionnels. Mais rapidement, la machine s’est emballée. Après les thermomix, Lidl a mis l’accent sur des offres PS4 qui ont attiré tellement de monde que l’enseigne a été forcée de fermer certains magasins. Le véritable buzz a eu lieu lorsque l’entreprise a dévoilé sa première ligne de vêtements. Entre chaussures, claquettes, chaussettes et autres, le succès a été au rendez-vous ! Forcément cela donne de belles idées.

C’est donc naturellement que la firme a décidé de se pencher sur des montres connectées. Mais il semblerait que l’enseigne souhaite aller plus loin encore. En effet, Lidl vient de dévoiler sa prochaine ligne de Smart Home. Vous l’aurez compris, celle-ci se lance dans les objets connectés à la maison ! Tout pourra se gérer depuis une application spécialement travaillée pour l’occasion. Celle-ci sera responsive et pourra être commandée uniquement à la voix, un peu à la manière d’Alexa ou des Google Home. On retrouvera par exemple des ampoules connectées ou encore des prises électriques.

La série d’objets connectés, elle, débute le 1er mars prochain. Vous l’aurez compris, il va falloir se lever tôt afin de pleinement profiter des dernières nouveautés de la marque allemande. Rapide, efficace et facile à utiliser, cette ligne d’objets connectés se veut également à bas prix ! Le carton est donc assuré, notamment quand on sait que la lampe LED murale sera vendue en dessous des 30 euros et que sa multiprise connectée coûtera moins de 20 euros. En d’autres mots, la technologie est rendue accessible à toutes et à tous !