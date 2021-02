Facebook annonce l’arrivée de sa montre connectée

Après Apple, place à Facebook. En effet, l’entreprise envisage bel et bien de dévoiler ses propres lunettes connectées afin de faire concurrence.

Après l’Apple Watch, la Facebook Watch ? En effet, selon certaines informations, le réseau social envisagerait bel et bien de frapper fort, en dévoilant sa première montre connectée. Une manière de lutter contre la toute-puissance de la firme à la pomme sur ce secteur là. Cette montre pourrait d’ailleurs fonctionner sous Android, comme l’affirme le média spécialisé tech, Futura Tech. Pour autant, rien de prédéfini à ce stade, Facebook étant même en train de réfléchir à utiliser son propre système d’exploitation. Comme un pied de nez, le réseau envisagerait même de l’appeler Eye OS (Apple a appelé le sien iOS).

Ce système d’exploitation prendrait alors part dans la montre connectée, mais également dans le Portal, le cadre photo intelligent de la marque et enfin, dans Oculus, les casques de réalité virtuelle. Cette montre connectée pourrait permettre d’être, comme son nom l’indique, ultra-connecté. Ainsi, il sera possible d’avoir accès à ses messageries WhatsApp, Messenger et même Instagram. Une montre qui nous lierait un peu plus à nos réseaux sociaux. Mais ce n’est pas tout, puisque Facebook travaille également sur ses lunettes intelligentes.

La partie design et optique de ces smart glasses a été confiée à la firme Ray-Ban. Ces lunettes devraient être en mesure d’embarquer plusieurs fonctionnalités utiles et intéressantes, comme des puces Bluetooth, Wi-Fi et GPS. Il se murmure qu’un capteur photo et vidéo, dont la puissance n’a pas été dévoilée, serait également incorporé. De là à ce que lunettes et montre s’interconnecte ? Pour beaucoup, c’est bien l’objectif final de Facebook, à savoir lier tout son ensemble. Réponse d’ici 2022 donc, même si d’ici là, Apple pourrait bien décider de réagir. Soucieuse de conserver son rôle de leadership, la firme de Cupertino risque de dévoiler de nouveaux projets afin de prouver son avancée technologique en la matière.