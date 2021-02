Saint-Valentin : elle piège son mari lors du 14 février

Pour la Saint-Valentin, une jeune femme a décidé de piéger son mari en lui offrant le pire des cadeaux possible : des images des photos instagram qu’il a lié !

Une jeune femme a, pour la Saint-Valentin, décidé de faire le plus beau des cadeaux à son mari. En effet, cette dernière a tout simplement offert une boite contenant absolument toutes les photos de femmes instagram, que ce dernier a décidé de liker. Romantique ? Pas vraiment. Pour autant, il était nécessaire aux yeux de Gloria, connue sous le nom TikTok @gr99la, de mettre les points sur les i. Ainsi, cette dernière a décidé de faire passer un sacré message à son compagnon.

Plutôt que de lui offrir tout un ensemble plutôt sympa, la jeune femme y est donc allée assez fort : « Sachant que tout le monde partage ses idées de cadeaux pour la Saint-Valentin, j’ai décidé de vous montrer un peu ce que j’étais prête à faire » a-t-elle expliqué, avant de continuer, expliquant plus en détails, son plan machiavélique. « J’ai offert à mon mari, cette jolie boîte dans laquelle se trouve les photos de toutes les femmes instagram qu’il a liké, j’espère que ça va lui plaire ». Ces photos imprimées, Gloria a ajouté de petits cure-dents à l’arrière, simplement pour les faire tenir.

Une idée qui a fait son petit bonhomme de chemin. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme a reçu un torrent de commentaires positifs. En effet, certain internautes lui ont d’ores et déjà offert le trophée de femme de l’année, quand d’autres ont estimé que ce présent était tout à fait légitime. D’autres enfin, ont semblé un peu dépités estimant que si elles souhaitaient faire la même chose pour leur moitié, il leur faudrait probablement une plus grande boîte et bien plus de photos. Une idée qui pourrait bien être reprise par de nombreuses jeunes femmes donc. Vous l’aurez compris messieurs, afin d’éviter le pire, préférez vous abstenir de liker des photos sexy sur les réseaux sociaux !