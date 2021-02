TikTok : elle chante les « disquettes Tinder »

Sur TikTok, une jeune femme a décidé de chanter les disquettes Tinder dans une série piano-voix qui a rapidement suscité le buzz.

Tinder est une application qui permet de rencontrer une personne le temps d’une nuit voire d’une vie. Pour autant, réussir à se poser avec quelqu’un passe forcément par la case premier message et souvent, les hommes sont connus pour envoyer un peu tout et n’importe quoi. De belles disquettes auxquelles Becky a décidé de rendre hommage. En effet, cette jeune chanteuse a décidé de reprendre tous les messages improbables qu’elle a pu recevoir afin d’en faire une chanson. Une série intitulée ‘Les cauchemars de Tinder’, qu’elle a ensuite diffusé sur TikTok. Résultat ? Un buzz monstre !

Un grand déballage insolite des pires messages qu’elle a pu recevoir sur les réseaux sociaux. Une manière pour elle d’appuyer là où ça fait mal : ces messages sont ridicules et auraient même tendance à agacer une grande partie de la frange féminine. Dit comme ça, c’est sûr, ça pique un peu. Pour autant, avec un peu de piano en fond, cela rend la chose tout de suite plus agréables. Des millions de vues plus tard, la jeune femme a elle même assuré qu’elle ne s’attendait pas à ce que cela fonctionne autant.

Le secret du succès ? Des millions de personnes se sont probablement retrouvées dans cette situation au moins une fois et s’apparentent donc à ces situations franchement improbables. Un concept qui a su trouver son public, qui a fait mouche et surtout qui permet de rappeler une bonne fois pour toutes que ces messages ne fonctionnent que très rarement. On imagine d’ailleurs la tête des personnes qui se retrouvent un peu malgré elles, au cœur du buzz. Becky, elle, devrait toutefois continuer à surfer sur la vague afin de nous sortir de belles pépites du genre.