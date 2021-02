Covid-19 : sommes-nous à l’aube de l’ère des virus ?

Selon de nombreux chercheurs, nous serions à l’aube d’une triste période marquée par l’apparition de nouveaux virus et nouvelles maladies.

Et si le mode de vie actuel devenait notre norme ? En effet, alors que le monde s’est arrêté de tourner, la faute à la pandémie de coronavirus, de plus en plus d’experts tirent la sonnette d’alarme. La vie d’avant semble bien loin et pourrait mettre beaucoup plus de temps à revenir que ce qui est prévu. De quoi grignoter un peu plus encore le moral des Français et des habitants du reste du monde, qui désespère de retourner à une vie plus simple, plus classique. Le rapport Vigie 2020 signé Futuribles tend d’ailleurs à aller en ce sens, épluchant pas moins de 16 scénarios catastrophes qui nous mènent tout droit jusqu’en 2050.

D’ici à 2040 déjà, le nombre de pandémies pourrait exploser. La hausse des contacts entre humains, l’augmentation de la population, la multiplication des échanges font que nous sommes bien plus proches, ce qui favorise ainsi le développement et la transmission de virus dangereux. Autre point à prendre en compte, le réchauffement climatique. « A chaque degré supplémentaire, il y a un risque de prolifération d’espèces exogènes » explique Cécile Desaunay, directrice d’études à Futuribles. Nos systèmes immunitaires ne seront pas adaptés.

« Le monde connaîtra d’autres virus, de nature différente, plus contagieux, plus mortels » d’autant que les chercheurs découvrent de nouveaux potentiels virus assez fréquemment. En Chine par exemple, une maladie a été découverte, celle-ci étant transmissible entre l’animal et l’homme. Il s’agit du virus grippal G4. À potentiel pandémique, il se transmet du porc à l’Homme et pourrait bien être le prochain à nous mettre à terre. De là à conserver nos stocks de masques voire même de modifier nos régimes ? La crise actuelle a chamboulé tellement de choses qu’il faut se préparer à absolument tout.