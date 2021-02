« Je ne suis pas un chat » : un avocat devient un héros du net après qu’il se soit connecté à une réunion judiciaire avec un filtre de chat sur le nez.

Une scène insolite. En effet, au Texas, un avocat a effectivement tenté de rejoindre une réunion Zoom au cours de laquelle plusieurs hauts dignitaires étaient réunis. Covid-19 oblige, cette réunion avait donc lieu sous forme de visioconférence. Problème, au moment de se connecter Rod Ponton se retrouve avec un filtre de chat activé. Une scène absolument surréaliste qui a d’ailleurs donné lieu à un dialogue absolument improbable entre l’ensemble des parties. Roy Ferguson, juge au 394e district du Texas tente de l’aider du mieux qu’il le peut. « Je crois que vous avez un filtre activé dans les réglages vidéo ».

« Oui, mais je ne sais pas comment l’enlever. Mon assistante est là avec moi, elle essaie », répond Rod Ponton, grimé en chat, avec ses yeux tout ronds. Face au temps que cela prend pour retrouver sa « forme normale », l’avocat affirme alors être prêt à procéder dans les dossiers en cours. « C’est bien moi en direct, je ne suis pas un chat. » ajoute-t-il, provoquant le rire du juge, qui lui rétorque « Je vois cela ». Une scène que ce même juge a décidé de poster sur le net pour un résultat… forcément attendu. En effet, le buzz a été tel que Rod Ponton a été interviewé par Vice.

Ce dernier a affirmé qu’au moment de se connecter, il utilisait l’ordinateur de son assistante. Ce dernier est apparu de la sorte au moment de se connecter et a finalement réussi à reprendre un visage classique, au bout de 30 secondes. Une situation gênante quand on sait que tous statuaient sur une sérieuse affaire de contrebande. Un fail qu’il assume et qui l’a d’ailleurs fait beaucoup rire.Devenu un véritable héros du net, celui-ci a ajouté, « Si je peux faire rire tout le monde pour un instant à mes dépens, ça me va. ».