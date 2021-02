infectée par la covid-19, la doyenne française âgée de 116 ans s’est débarrassée du virus. Aujourd’hui, celle-ci est guérie et pourra célébrer ses 117 ans !

En France, sœur Andrée, notre doyenne âgée de 116 ans (qui fêtera ses 117 ans le 11 février prochain), a été infectée par la covid-19 le 16 janvier dernier. De par son âge, cette dernière a très vite été considérée comme étant une personne à risques. Pour autant, cette dernière a traversé la crise avec une certaine aisance et n’est désormais plus atteinte par la maladie. L’occasion pour sa famille et sa maison de retraite et le maire LR de Toulon, Hubert Falco, d’organiser une petite fête par visioconférence afin de célébrer cette belle nouvelle. Une nouvelle qui ne vient pas seule puisque de nouvelles études démontrent l’effet d’antidépresseurs contre la maladie.

En effet, selon certaines études, plusieurs antidépresseurs, comme le Prozac, pourraient être utiles afin de lutter contre la pandémie. Cette piste alternative a émergé en France au cours du mois de janvier. Une donnée surprenante, qui devrait pousser plus d’experts à se pencher sur la question alors que la France l’un des champions d’Europe de consommation d’antidépresseurs. De là à ce que tout le monde se fasse traiter au Prozac ? Nicolas Hoertel, psychiatre, enseignant et chercheur au sein d’AP-HP en est tout cas persuadé. La raison ? Très peu de patients en psychiatrie ont été touchés par la covid-19.

« Dans mon service, nous avons 80 lits, explique Nicolas Hoertel. Depuis le début de l’épidémie jusqu’à aujourd’hui, nous avons compté quatre patients souffrant de Covid sévère. C’est très faible. » a-t-il expliqué, ajoutant qu’en psychiatrie, les patients sont souvent atteints par d’autres comorbidités, laissant ainsi entendre que ces derniers seraient mieux immunisés. L’hypothèse de la protection apportée par certains psychotropes a donc rapidement gagné du terrain. Après analyse auprès de 7.320 patients hospitalisés, il s’est avéré que 345 d’entre eux étaient sous antidépresseurs. Ces derniers ont d’ailleurs présenté 40% de risques en moins d’intubation par rapport aux autres personnes, d’âge et de comorbidités similaires.