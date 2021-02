Détresse étudiante : de nouvelles offres sont mises en place

De plus en plus d’offres sont mises en place pour les jeunes et autres étudiants actuellement en situation de détresse financière afin de les accompagner.

L’entraide s’organise autour de nos jeunes étudiants. En effet, alors que la crise sanitaire a mis à mal le modèle actuel, de nombreux jeunes sont à la peine. N’ayant plus de travail, disposant d’un loyer à payer et d’autres charges en sus, beaucoup font face à une terrible situation de précarité et ne mangent plus à leur faim. Heureusement, la solidarité se met en place. Leclerc par exemple, a confirmé être sur le point de mettre en place un panier repas à prix cassé. « Le moins cher du marché et de qualité » promet d’ailleurs le grand patron de la firme, Michel Edouard Leclerc. L’offre est actuellement en train de se finaliser et pourrait arriver sous peu.

Une offre plus ou moins en vigueur actuellement chez Intermarché qui propose des bons de réduction de 10 euros pour 20 euros d’achat. Une offre qui est valable à ce jour, et ce, jusqu’au 8 février prochain. Il suffit simplement de montrer sa carte étudiante au moment de passer en caisse ainsi qu’une carte de fidélité. Si vous ne l’avez pas, pas de panique. En effet, vous pouvez la demander au moment de passer en caisse. Autre point à ne pas oublier, la mise en place de deux repas à un euro par jour dans les restaurants universitaires.

Mais ce n’est pas tout, bien au contraire. En effet, de plus en plus d’enseignes décident de se tourner vers les jeunes, dont Flam’s. Sur Facebook, le groupe a confirmé vouloir donner plus de 300 flammekueches aux jeunes étudiants. « Plus les étudiants seront nombreux… Plus je serai content ! » a même indiqué Gaël Thomeret, responsable d’une enseigne à Montparnasse. « Dans cette période où le lien social disparaît, il était important pour moi de pouvoir aider les jeunes. Beaucoup de nos clients sont des étudiants. Mais avec le Covid, certains ont quitté Paris ou se sont enfermés chez eux. » a-t-il continué. L’opération a eu lieu le 3 février dernier mais pourrait être relancée dans les semaines à venir.