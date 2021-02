Amazon : Jeff Bezos n’est plus le PDG de l’entreprise !

C’est une petite surprise : Jeff Bezos grand patron et fondateur d’Amazon va quitter ses fonctions. Il sera remplacé par Andy Jassy.

Une petite surprise. En effet, Jeff Bezos, l’un des hommes les plus riches au monde, a décidé de quitter ses fonctions de CEO (directeur général) du géant de l’e-commerce Amazon. Cela faisait 27 ans que Bezos était à la tête de cette entreprise. Il devrait donc laisser derrière lui un énorme vide. Son remplaçant, Andy Jassy, actuel patron des services Cloud du groupe, aura donc la lourde tâche de prendre sa suite et de continuer à faire d’Amazon, l’entreprise florissante et à succès qu’elle est devenue sous l’égide de Bezos. Pour autant, ce dernier ne quitte pas tout à fait l’entreprise. En effet, il conserve son titre de président du Conseil d’Administration.

C’est pas une lettre envoyée à ses employés que Jeff Bezos a annoncé la nouvelle. Selon ce document, le milliardaire souhaite se concentrer sur ses nouvelles activités. Ce dernier a effectivement racheté le Washington Post et a créer une société ayant un rapport direct avec l’espace. Enfin, ce dernier souhaite également se consacré à ses activités philantropiques, qui lui prennent elles aussi beaucoup de temps. Une trajectoire finalement assez similaire à celle de Bill Gates et autres grands patrons.

Son successeur n’est autre qu’Andy Jassy. Âgé de 53 ans, ce dernier a rejoint Amazon en 1997. Il dispose d’un MBA obtenu à Harvard et travaille actuellement à la tête d’Amazon Web Services. Il a aidé Amazon à développer ses sysètmes de stockages dans le cloud, d’hébergements, de calculs ou encore d’Intelligence artificielle. Une entreprise leader dans son domaine, qui peut compter sur Netflix ou Twitter comme clients les plus prestigieux… Au point de compter pour 50% des bénéfices total de l’entreprise, soit 3.55 milliards de dollars sur les 7.2 milliards enregistrés au dernier trimestre.