Les Marseillais : on en sait plus sur cette nouvelle saison

Greg a fait fuiter quelques informations au sujet de la prochaine saison des Marseillais, dévoilant notamment la date de diffusion de cette dernière !

On en sait plus sur la nouvelle saison des Marseillais. En effet, Greg Yega, a confirmé sur son compte Snapchat que l’émission sera diffusée à partir du 22 février prochain ! Un délai relativement court entre le tournage et la diffusion du show. Pour autant, il semblerait bien que cette date soit la bonne même si, à ce jour, personne au sein de la production n’a tenu à confirmer (ou infirmer) les news que Greg a fait fuiter. Une saison des Marseillais haute en couleur, qui promet de nous réserver quelques surprises. En effet, nous avons récemment appris que Jessica était de nouveau enceinte. On imagine aisément que la belle fera profiter l’ensemble de ses amis en leur annonçant cette jolie nouvelle.

Autre point, le rapprochement opéré entre Greg et Maeva. En effet, selon certaines sources insider, les deux seraient de plus en plus proches. Une situation qui n’a rien de vraiment surprenante, tant les deux nous ont habitué à agir de la sorte. Entre déclarations de guerre et d’amour, il n’y a souvent qu’un seul pas. Pour autant, les fratés feraient tout pour que ce nouvel amour ne soit pas mené à bien. En effet, tous semblent en avoir marre des prises de tête à répétition. Pour autant, on ne peut s’empêcher de se souvenir de l’histoire entre Carla et Kevin qui ont, eux aussi, traversé de nombreuses aventures avant de terminer ensemble.

Greg et Maeva, réussiront-ils à avancer ensemble ? Il s’agit là de l’une des questions qui se poseront. On imagine également que Benji devrait probablement faire face à Océane (et pourquoi pas Marine ?), que Paga fera tout pour retrouver l’amour et qu’Ilan et Victoria auront probablement beaucoup de choses à se dire. Une saison des Marseillais qui arrive très bientôt et qui ne devrait pas manquer de susciter le buzz et l’intérêt, comme à son habitude.