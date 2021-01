Covid-19 : la France, prête pour un troisième confinement ?

En France, la question du reconfinement se pose. Entre désobéissance civile et respect des gestes barrières, nul ne sait réellement à quoi s’en tenir.

Alors que beaucoup se demandent si les Français seront prêts à accepter un troisième confinement, certains individus ont d’ores et déjà décidé de passer à la vitesse supérieure. À Nice, un restaurateur a ouvert son restaurant avant de servir en toute illégalité, pas moins de 50 personnes. Face caméra, ce dernier a affirmé assumer son geste avant d’ajouter qu’il espérait que cette prise de risque soit payante et pousse d’autres restaurateurs à aller en son sens. Pour autant, la police a vite décidé d’intervenir. Résultat, l’individu a été placé en garde à vue non pas pour avoir ouvert son restaurant mais pour l’emploi d’un clandestin.

Une annonce confirmée par la préfecture des Alpes-Maritimes sur les réseaux sociaux. Dans les faits, le cuisinier de cette brasserie niçoise serait un étranger en situation irrégulière. Ce dernier a lui aussi été placé en garde à vue. « Les personnes identifiées qui ont pris part à ce rassemblement interdit ont été où seront toutes verbalisées » était-il ajouté. De son côté, le restaurateur lui, a décidé de servir ses clients sans masque ni respect des gestes barrières, affirmant que tout ce qui était dit ou décidé autour de la pandémie, n’était que mensonge.

Un phrasé repris par de plus en plus de personnes pour qui la pandémie est une invention. D’autres en revanche, si elles croient bien au virus, semblent craindre davantage le troisième reconfinement qui s’annonce. Hier, Gabriel Attal, porte-parole de l’exécutif, a affirmé que ce dernier pourrait être très « serré ». Une sortie sur laquelle il n’a pas souhaité rebondir, entretenant donc un peu le mystère autour de ce qu’il nous attend. En effet, nul ne sait si l’exécutif envisage un reconfinement partiel, similaire à celui du mois de novembre, ou un reconfinement total, semblable à celui du mois de mars au cours du quel rien n’était ouvert. Pour le moment, la première piste semble toutefois tenir la corde.