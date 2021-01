Vaccin : Moderna rassure au sujet des différents variants

Face à l’inquiétude liée à l’efficacité du vaccin contre les variants, le groupe Moderna a tenu à réagir, affirmant que son traitement était efficace.

Aujourd’hui, de nombreuses craintes sont liées au covid-19 et ses multiples variantes. En effet, l’arrivée sur le sol français des mutations britannique et sud-africaines laisse craindre le pire. Cependant, le gouvernement souhaite garder la main et ne pas céder à la panique. Si troisième confinement il y aura, reste à savoir quand ! Certains médias ont affirmé que mercredi ou jeudi pourraient être des jours fatidiques. D’autres estiment que cela n’aura pas lieu avant, au moins la semaine prochaine. Reste également à définir où nous en sommes, notamment au niveau des vaccins !

Première surprise, l’Institut Pasteur a confirmé abandonner son projet de vaccin, estimant que ce dernier ne présentait pas des résultats assez satisfaisants. Pour autant, le groupe a confirmé qu’il continuait à travailler sur deux nouveaux traitements. Tout n’est donc pas encore terminé. Moderna elle, a confirmé que son vaccin était bel et bien efficace contre les variants britanniques et sud-africains ! Une excellente nouvelle, notamment pour le second, qui faisait peur à de nombreux experts et scientifiques. « L’étude n’a pas montré d’impact significatif sur les titres (niveaux) d’anticorps contre le variant B.1.1.7 par rapport à de précédents variants », a confirmé le groupe pharmaceutique Moderna au sujet du variant britannique.

En revanche, « une réduction par six » des niveaux d’anticorps contre le variant sud-africain (B.1.351) a été observée. Pour autant, le niveau d’anticorps produit reste largement au-dessus de ce qui est nécessaire afin de s’assurer une bonne protection. Un vaccin moins efficace contre la souche sud-africaine mais qui reste très utile donc ! « Nous sommes encouragés par ces nouvelles données, qui renforcent notre confiance dans le fait que le vaccin de Moderna contre le Covid-19 devrait protéger contre ces nouveaux variants détectés » a ajouté le groupe affirmant en outre qu’un rappel contre le variant est actuellement travaillé, en guise de précaution.