TikTok : ils font le buzz en éteignant des lumières

Sur TikTok, deux jeunes marseillais ont fait le buzz en se filmant en train d’éteindre les lumières de devantures de magasins.

Un geste tout simple, mais pourtant si nécessaire. En effet, Yanis et Maxime sont deux adeptes du parkour. Ces derniers ont récemment décidé de se filmer avant de retransmettre le tout sur TikTok. Une vidéo qui a suscité l’intérêt, et pour cause. Les deux hommes sautent un peu partout dans Marseille et vont éteindre les lumières des devantures de magasins. « J’avais déjà vu une vidéo d’Aixois qui avait fait pareil, confie-t-il. J’avais trouvé l’ambiance de la vidéo « good vibes ». Ça m’a donné envie de le faire. Et dimanche, on rentrait chez nous avant le couvre-feu. On était rue Saint-Ferréol [une importante rue commerçante de Marseille] et on s’est dit qu’on allait faire la vidéo. » explique Yanis, apprenti menuisier.

Au cours de leur bonne action, ces derniers ont rencontré des policiers. Au début, ils ont bien cru qu’ils allaient être embarqués au poste de police. Mais lorsqu’ils ont expliqué qu’ils faisaient ça pour l’écologie et qu’ils faisaient en sorte de diminuer la consommation d’électricité de ces enseignes, les forces de l’ordre ont tout simplement répondu « Bien joué ». Les images elles, ont été montées et diffusées sur TikTok. Résultat ? 200.000 vues en seulement quelques heures. Un buzz que Yanis ne s’explique pas. Seule possibilité ? Les gens se sont sentis concernés.

Sur instagram, le jeune homme a reçu un message de Brut, qui lui a posé quelques questions. Rapidement, BFMTV s’intéresse à l’histoire. Depuis, c’est l’effet boule de neige et les téléphones des deux comparses ne cessent de sonner. Aujourd’hui, les deux espèrent faire en sorte que leur vidéo serve et agite les consciences. « C’est peut-être banal, mais je pense qu’en faisant plein de petites choses comme ça, on peut changer les choses ! ». En France, la loi oblige les commerces à éteindre leurs lumières entre 1h du matin et 6h. Ce qui n’est pas toujours, voire très rarement respecté.