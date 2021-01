Covid-19 : 70 millions de vaccinés en France pour août ?

Sur TF1, Olivier Véran est revenu sur la stratégie de vaccination actuellement en place en France, révélant que le pays entier pourrait être vacciné d’ici août.

Hier, Olivier Véran était l’invité du 20 Heures de TF1, afin d’évoquer avec son hôte de la soirée, la stratégie en place concernant la vaccination. Selon lui, si la totalité des vaccins commandés par le gouvernement est bien livrée en temps et en heure, la France pourrait vacciner jusqu’à 70 millions de personnes d’ici à la fin du mois d’août prochain. Une belle prouesse quand on sait que la campagne a débuté avec une lenteur qui n’a pas manqué de faire jaser. Pour autant, le pays se rattrape vite et bien. À la fin de ce mois de janvier près de 1.4 million de personnes auront été vaccinées. Un chiffre au-delà de ce qui était annoncé.

Les objectifs eux, sont aux. En effet, le gouvernement table sur 4 millions de vaccinés d’ici à février, pour 9 millions en mars, 20 en avril, 30 d’ici à la fin du mois de mai et enfin, 43 en juin, 57 millions en juillet en l’ensemble de la population à la fin du mois d’août. « Les personnes de 75 ans et plus qui sont impatientes d’être vaccinées le seront avant la fin du mois de mars », a-t-il également ajouté. Pour autant, si le pays veut parvenir à ses objectifs, les producteurs de vaccins doivent suivre la cadence et proposer un nombre important de doses dans les semaines à venir.

De fait, dans six à huit mois c’est l’ensemble de la population qui pourrait être vaccinée. Une sortie qui intervient alors que jeudi après-midi, il s’est montré beaucoup plus prudent dans ses propos face au Sénat affirmant que la France pourrait, d’ici à fin août, ne pas avoir vacciné l’ensemble des personnes les plus fragiles. Deux discours qui sèment un peu le trouble. Seule certitude, le pays a passé la seconde et c’est bien ce qui était demandé aux autorités. Reste à savoir si cette cadence sera tenue et si la seconde version d’Olivier Véran, au sujet de la vaccination, sera la bonne !