Joe Biden : une cérémonie d’investiture qui fera date

L’investiture de Joe Biden fera date dans l’histoire des USA. Retour sur les événement marquants de cette journée forcément spéciale.

Cette fois-ci, ça y est : Joe Biden est bel et bien à la tête de la Maison-Blanche. En effet, le président élu est officiellement devenu le 46e président des États-Unis à la suite d’une cérémonie d’investiture placée sous haute-surveillance. En effet, le gouvernement américain craignait que celle-ci ne soit dérangée par des groupes armées et autres milices Trumpienne. Finalement, tout s’est plutôt bien déroulé et Lady Gaga a été la première à faire le show en entonnant l’hymne américain. Une scène qui a ému de nombreuses personnes tant la chanteuse a fait sensation. Puis Kamala Harris a prêté serment, devenant la première vice-présidente, afro-américaine de surcroît. Est ensuite venu le temps de Joe Biden qui, main droite posée sur la Bible, a lui aussi juré fidélité à la Constitution américaine.

Très vite, ce dernier a pris de nombreux décrets afin de tourner la page Trump. Washington est officiellement de retour dans les Accords de Paris. Ayant fait de l’écologie son cheval de bataille, Biden a également suspendu un projet d’oléoduc XXL entre les USA et le Canada. Les USA sont également de retour au sein de l’OMS, l’Organisation mondiale de la Santé qu’ils ont quittée sous Trump. Une manière de renouer avec les institutions internationales que Trump a si souvent pointée du doigt.

Enfin, Biden a décidé de renouer le dialogue avec la jeunesse en offrant la possibilité d’être naturalisé aux « Dreamers », ces jeunes issus de l’immigration. De même, le « Muslim Ban », qui interdisait l’entrée sur le territoire américain de ressortissants issus de certains pays, a été levé. Enfin, le président démocrate a promis de tout faire afin de lutter contre les fausses informations, le complotisme et le racisme systémique. Une manière pour lui d’affirmer haut et fort avoir entendu l’appel des manifestants Black Lives Matter.