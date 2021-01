Peaky Blinders : la saison 6 sera la dernière du show

À cause de la crise sanitaire, la série Peaky Blinders va être forcée de se stopper après cette sixième saison. Pour autant, un film serait déjà dans les tuyaux.

Alors que tout le monde s’attendait à une saison 6, une saison 7 et possiblement une saison 8, voilà que les créateurs de la série Peaky Blinders ont confirmé l’arrêt du show après la saison 6. En effet, la crise sanitaire a eu raison du show, qui a pris énormément de retard. De fait, les scénaristes et les producteurs ont été forcés de revoir leurs plans. « Peaky Blinders est de retour. Après le retard de production causé par la pandémie du Covid-19, on retrouve la famille Shelby en danger extrême et les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.Nous croyons que ça sera la meilleure saison de la série et nous sommes sûrs que nos fans incroyables vont l’adorer. La série télévisée touchera à sa fin, mais l’histoire continuera sous une autre forme. » a confirmé Steven Knight pour Variety.

Vous l’aurez compris, si la série se termine, l’univers lui n’est pas prêt de refermer ses portes. Au contraire même puisque quelques indices laissent penser qu’un film pourrait voir le jour. Reste à en définir l’intrigue. Aujourd’hui, il nous est impossible d’émettre des hypothèses puisque nul ne sait si ce dernier sera un préquel, à savoir peut-être que nous pourrions en apprendre plus sur la façon dont le gang s’est formé, ou un sequel. Si tel est le cas, la fin de la saison 6 des Peaky Blinders pourrait nous permettre d’en apprendre un plus.

Que va faire Michael, que va devenir Tommy Shelby qui est tombé sur un féroce adversaire. Quid d’Arthur, qui semble perdre la tête ? Les possibilités sont nombreuses et il est compliqué de se projeter, d’autant que la crise sanitaire est loin d’être terminée. D’ici là les fans du show pourront se satisfaire d’une dernière saison qui promet d’être la plus excitante du show. Une conclusion forcément très attendue, qui viendra mettre un terme au premier chapitre d’une formidable aventure, menée d’une main de maître par le formidable Cillian Murphy. Le tournage, lui, a déjà débuté.