Grève de la faim : Laye obtient des papiers français !

Le jeune Laye, guinéen d’origine, a été régularisé suite à la mobilisation de son patron, le boulanger Stéphane Ravacley, qui est entré en grève de la faim.

Une grève de la faim qui aura donné ses résultats. En effet, Stéphane Ravacley, boulanger de Besançon, a refusé durant près d’une semaine de se nourrir, en soutien à son apprenti, Laye, menacé d’expulsion. Sa mission aura payé puisque la préfecture de Haute-Saône a confirmé dans un récent communiqué de presse que le jeune homme sera rapidement régularisé. « Laye est régularisé ! Et il reprend le travail mardi ! » s’est félicité Stéphane Ravacley, visiblement très ému pour son apprenti. Ce dernier a effectivement bénéficié d’une admission au séjour en France suite à l’étude des dernières données de son dossier. Son état-civil a notamment été établi.

La préfète Fabienne Balussou a également décidé de prendre en compte le parcours professionnel et d’intégration exemplaire du jeune homme. Profitant d’une formation complète grâce à son patron, qui l’a d’ailleurs embauché, Laye a donc pu compter sur un homme, un seul, mais cela aura largement suffit à son bonheur. Larmes aux yeux à l’annonce de sa régularisation, ce dernier n’a pas manqué de remercier son patron ainsi que ses éducatrices et l’ensemble de l’État français. « C’est une grande joie, une victoire. Maintenant, on va aussi se battre pour les autres qui sont dans le même cas ailleurs en France » a-t-il ajouté.

Dans les faits, la justice française a longtemps perçu la carte d’identité et autres documents de Laye comme étant des faux. Pour autant, l’ambassade de Guinée vient tout juste de lui délivrer un acte de naissance authentique. La mobilisation derrière le jeune homme a également payé. « Cela confirme que monsieur Traoré n’a pas produit de faux documents, ni menti sur son identité et que le rapport de la PAF [police aux frontières] ne permettait pas de conclure à des faux documents » s’est également félicité Me Amandine Dravigny, avocate du jeune homme.