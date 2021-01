Dubaï : mais pourquoi tout le monde y dépose ses valises ?

Depuis quelques années, Dubaï est devenue la ville vers laquelle de plus en plus d’influenceurs et infleunceuses ont décidé de se tourner. Mais pourquoi ?

Mais, pourquoi Dubaï attire autant d’influenceurs et influenceuses ? En effet, depuis quelques mois, nous ne comptons plus le nombre de candidats de téléréalité qui se rendent du côté des Émirats Arabes Unis. Jazz et Laurent de la JLC Family s’y sont installés, tout comme Jessica Thivenin et Thibault Garcia ou encore Nabilla et Thomas Vergara, les Tanti ou encore Benji Samat, Illan ou encore Milla Jasmine et Maeva Ghennam. Bref, vous l’aurez compris, tout le monde s’y trouve! La sécurité, elle, semble être le premier point soulevé par ces stars qui souhaitent vivre une vie pleine, tranquille.

« Je ne me sens pas bien en sécurité en France parce qu’on est venu m’agresser devant chez moi, dans mon jardin » explique ainsi Maeva Ghennam, agressée à deux reprises en quelques semaines. Un constat partagé par l’entreprise marketing Kolsquare pour qui ces personnalités vivent très tranquillement, dans un cadre finalement assez sécurisé. Mais ce n’est pas tout. En effet, à Dubaï il n’y a pas d’impôts sur le revenu ni même d’impôts sur les sociétés. « La domiciliation fiscale de l’activité des influenceurs hors de France peut en effet théoriquement être liée à une optimisation de leurs revenus » confirme Kolsquare.

Enfin, Dubaï et son cadre idyllique permettent d’envisager des placements de produits hauts en couleur, relativement prenant, captivant ! « Lorsque vous êtes un influenceur à Dubaï, vous pouvez imaginer faire la promotion de boots pour skier l’hiver et trois minutes plus tard, vous retrouver sur un yacht pour la promotion d’une marque de maillots de bain » Enfin, l’intégration est extrêmement rapide. Dans ces petits pays du Golfe, le taux d’expatriation oscille entre 85 et 90%. Autant dire qu’il est vite facile de se sentir à la maison.