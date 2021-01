Covid-19 : un troisième confinement « inévitable » ?

En France, un troisième confinement est-il possible, envsageable ? Pour beaucoup de français, la réponse est oui. Mais, comment est-ce qu’ils le vivraient ?

En France, le nombre de contaminations ne diminue pas forcément, même si, comparé à certains de nos voisins, nous nous en sortons bien mieux. En Angleterre, 60.000 cas ont été enregistrés hier, contre près de 20.000 en France. Pour autant, la situation inquiète. En effet, nous sommes après Noël et les fêtes du Nouvel an, de fait, il y a fort à parier que les contaminations repartent à la hausse dans les jours à venir. De là à ce que la France opte pour un troisième confinement ? Pour beaucoup, nous y allons tout droit d’autant que la campagne de vaccination actuellement menée est relativement lente.

Dans une quinzaine de départements, le couvre-feu est imposé dès 18h, dans d’autres, il y a un peu plus de libertés, mais force est de constater qu’à ce jour, nous n’arrivons pas à considérablement faire réduire cette courbe. De fait, Olivier Véran, ministre de la Santé, a confié que si la situation venait à s’aggraver, un troisième confinement pourrait bien avoir lieu. Pour beaucoup, il s’agit d’ailleurs d’une idée insupportable. Romain, 22 ans, estime que cela pourrait l’épuiser psychologiquement. Interrogé par 20 minutes, il explique, « J’ai 22 ans et ce serait insupportable. J’ai très mal vécu le premier confinement, qui m’a épuisé psychologiquement. Le second a été plus facile, car j’allais au travail, mais mon quotidien était lourd. Alors un troisième serait vécu comme une punition ! »

Pour beaucoup de Français, c’est surtout l’idée de devoir rester isolé qui rend la chose véritablement difficile. Certains appellent à un renforcement des mesures, comme le port du masque obligatoire, dépistage massif, obligation de télétravailler etc. Mais certains sont déjà résignés. En effet, la gestion de la crise par le gouvernement français, est perçue comme étant calamiteuse par beaucoup, qui pointent du doigt un certain laxisme. D’autres ont peur que la campagne de vaccination ne prenne pas. De fait, ils seront obligés de « payer pour les autres ». Une manière pour beaucoup, de mettre la pression sur l’exécutif et les Français, afin qu’ils prennent leurs responsabilités.