Young Thug clash, le rap français lui répond violemment

Entre les rappeurs US et les rappeurs français, rien ne va plus depuis que Young Thug ait décidé de les critiquer. Depuis ? Des clashs à tout-va !

Bientôt la guerre des égos ? En effet, il y a quelques jours, le rappeur américain Young Thug était invité à venir discuter au cours du podcast « Million Dollaz Worth of Game ». Un entretien au cours duquel, il a tenu à louer la scène haïtienne du rap floridien. Une niche bien particulière, qu’il semble fortement apprécier. Mais ce n’est pas tout. En effet, l’artiste américain s’en est violemment pris aux rappeurs français ainsi qu’aux rappeurs britanniques. Selon lui, ces derniers n’ont jamais rien connu de troublant, de chaud. Ils n’ont jamais connu la véritable vie dans la rue. “C’est pas comme ces rappeurs de Londres ou de Paris, qui ont grandi avec de beaux jardins verts et vivaient probablement dans des manoirs ou des hôtels. Vous n’avez rien fait de chaud dans la rue”.

Une sortie qui a très vite suscité la polémique chez les artistes français, qui n’ont pas perdu de temps avant de moquer Young Thug. En effet, Rohff a été le premier à dégainer, l’invitant à venir se promener dans les cités françaises, habillé de ses mini-jupes et ses chaînes en or, en référence aux vêtements insolites que ce dernier tend à parfois porter. Une sortie corroborée par Kaaris, qui a ensuite posté une photo de Young Thug, accompagné d’une légende qui ne laisse que peu de place au doute. En effet, celui-ci écrit, « Quand tu vois ce regard tu sens que le flingue est rose et la manucure c’est une french ». Une sortie qui, là encore, ne laisse que peu de place au doute.

Mais qu’est-ce que ce clash veut dire ? La question est entière. Pour le moment, l’incident, les polémiques restent assez ciblées, assez centrées sur deux ou trois artistes. Mais rien n’indique que celle-ci pourrait rapidement retomber. Si de nouveaux rappeurs américains ou français venaient à se mêler à ce clash, les tensions entre artistes US et artistes français voire européens, pourraient bien rapidement prendre de l’ampleur. Affaire à suivre, donc !